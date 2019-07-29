Юристу нашли дело у пруда

Как стало известно “Ъ”, в Москве за мошенничество арестовали юриста Виктора Кима, который за $450 тыс. обещал предпринимателю Юрию Красноперову решить в Верховном суде в его пользу спор с природоохранной прокуратурой. Последняя через суд доказала, что господин Красноперов незаконно владел участками земли площадью более 1,3 тыс. кв. м на берегу Ильинского пруда.

Виктора Кима по ходатайству ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве на два месяца арестовал Пресненский райсуд. Юрисконсульт ООО «Атлантик Гарант» обвиняется следствием в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, Юрий Красноперов через своих знакомых обратился к юристу за помощью в решении проблем, связанных с землями в Троицком округе Москвы. В начале 2000-х годов, когда территория округа еще относилась к Московской области, господин Красноперов получил участок сельхозназначения, примыкающий к Ильинскому пруду (его площадь составляет 307 тыс. кв. м, периметр — 6 тыс. м, а максимальная ширина — 328 м), который приватизировал, а затем приобрел соседние участки, получив под контроль 1,3 тыс. кв. м земли. В ходе проверки Московская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что участки не подлежат приватизации, поскольку относятся к береговой линии, и через Троицкий районный суд добилась их возвращения государству. Господин Красноперов, построивший на берегу усадьбу, дошел до Верховного суда, отклонившего его жалобу.

После этого, осенью 2018 года, его свели с юристом Кимом, утверждавшим, что он может через своих людей в Генпрокуратуре и Верховном суде добиться отмены ранее принятых в связи с земельным спором решений и вернуть участки предпринимателю. Переговоры в том числе с использованием электронных почт и мессенджера WhatsApp, в ходе которых господин Ким запросил за свои услуги $450 тыс., продолжались до июля этого года. Наконец господин Красноперов понял, что юрист собирается его обмануть, и обратился в УФСБ по Москве и области.

24 июля в ресторане «Бергштайн», расположенном на Большой Пироговской улице, юрист Ким под негласным контролем чекистов получил от господина Красноперова сумку, в которой находились $9 тыс. и бумажный муляж, имитирующий остальные $441 тыс., после чего его задержали. Господин Ким признал, что хотел обмануть Юрия Красноперова и похитить его деньги.

В ходе обысков у юриста было обнаружено несколько иномарок премиального класса, дорогостоящие телефоны и другие предметы роскоши, стоимость которых превышает 10 млн руб. Кроме того, из его квартиры изъяли прокурорскую форму, которую он использовал во время переговоров, выдавая себя за бывшего сотрудника прокуратуры. Сейчас следствие проверяет юриста на причастность к аналогичным преступлениям.

Юрий Сенаторов