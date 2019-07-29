Осужденные будут исправляться по соседству с родными

Министерство юстиции РФ в целях гуманизации уголовно-исполнительного законодательства внесло в Госдуму законопроект, упрощающий перевод осужденных по их просьбе из одного пенитенциарного учреждения в другое. В случае принятия документа заключенные смогут исправляться в учреждениях ФСИН тех регионов, где живут их близкие родственники. После решения ЕСПЧ, признавшего, что российские власти неправомерно отправляют осужденных отбывать наказание вдали от их семей, и последовавшего штрафа в €27 672 омбудсмен Татьяна Москалькова в 2018 году инициировала соответствующие поправки к УИК. Нововведения коснутся «20–30 тыс. семей, готовых поддерживать попавшего в заключение родственника», прогнозируют правозащитники. Правоведы указывают на потенциальную почву для коррупции.

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму поправки к ст. 73 и 81 УИК РФ, регламентирующие условия отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях. Так, в соответствии со ст. 73 осужденные сейчас отбывают наказание в тех субъектах РФ, где они проживали или были осуждены. Минюст предлагает разрешить отправлять их в регионы, где проживают их близкие родственники. Документ предполагает согласование таких действий с ФСИН.

Отметим, в 2017 году Европейский суд по правам человека, рассматривая дело «Полякова и другие против РФ», признал, что Россия нарушает ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека (право на уважение частной и семейной жизни), когда отправляет осужденных в места лишения свободы далеко от их семей. Это препятствует свиданиям или вовсе исключает их возможность, заявили в Страсбурге. ЕСПЧ также указал, что российские законы допускают вмешательство ФСИН в семейную жизнь осужденных, что не соответствует международным стандартам. Кроме того, российские суды не признают необходимость поддержания семейных связей и не проверяют пропорциональность отказов ФСИН в переводе в места поближе. Россию обязали выплатить родственникам четырех заключенных около €30 тыс. В решении ЕСПЧ заключено, что российская пенитенциарная система не имеет достаточной законодательной базы для осуществления выполнения ФСИН рекомендаций по географическому содержанию заключенных. В феврале 2018 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала «большой бедой» практику отбывания наказания вдалеке от семьи и попросила «государственные власти поддержать в обращении по внесению к депутатам Госдумы изменений в УИК». Аппарат омбудсмена подготовил тогда предложения по совершенствованию порядка направления и перевода осужденных к месту отбывания наказания.

«20% родственников не видят заключенного члена семьи не потому, что не хотят, а так как дорога на одного заберет две их зарплаты»,— подтверждает председатель постоянной комиссии СПЧ по содействию ОНК Андрей Бабушкин. По подсчетам правозащитника, речь идет о 20–30 тыс. семей, готовых поддерживать попавшего в заключение родственника, если он будет в физической досягаемости. «Судите сами: максимум Москва и область могут принять 1 тыс. человек. А осуждают здесь 100 тыс. То есть почти все они отбывают наказание вне своего субъекта». Схожая ситуация в Санкт-Петербурге. По информации ФСИН России, в 2017 году уголовно-исполнительная система рассмотрела 4,9 тыс. обращений осужденных с просьбой перевода их в другие исправительные учреждения, из них удовлетворено только 388 обращений.

«Чем больше осужденных сохраняет связь с позитивными людьми на воле, а родственники, безусловно, таковыми являются, тем меньше у осужденных желания вернуться на преступную стезю после освобождения»,— прокомментировал инициативу заместитель главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. Он предполагает, что одобрить законопроект Госдума может уже на осенней сессии.

«Цель наказания — не обеспечить комфорт, а обеспечить исправление»,— напоминает адвокат, автор курса кафедры предпринимательского права МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Петров. Господин Петров называет проект «гуманистическим посылом», но опасается коррупционной составляющей при применении поправки: «Появятся специальные люди, которые будут посредниками между осужденными и их семьями и исполнительной системой».

Юлия Федотова, Мелиса Савина