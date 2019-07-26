Организатору покушения на главу азербайджанской диаспоры грозит пожизненное лишение свободы

В суд передано уголовное дело в отношении жителя Ульяновска Искендера Гусейнова, обвиняемого в покушении на председателя регионального отделения общественной организации Азербайджанский национальный конгресс Ислама Гусейнова.

События, которых касается дело, произошли осенью 2009 года. По данным следствия, жители Ульяновска Искендер Гусейнов и Самит Марданов «организовали поиск киллера для устранения конкурента и кредитора Ислама Гусейнова. Следствие считает, что таким образом Искендер Гусейнов «хотел вернуть себе сегмент регионального рынка оптовой реализации овощной продукции», а Самит Марданов — освободиться от уплаты крупного долга.

В качестве исполнителя они подобрали жителя Ижевска Хасана Дагаева, который и организовал банду. Стоимость исполнения заказа оценивалась в $100 тыс.

В течение трех месяцев банда отслеживала передвижения Ислама Гусейнова, в целях «конспирации» под видом супружеской пары Хасан Дакаев вел слежку вместе своей знакомой из Тверской области. Вечером 14 октября 2009 года один из членов банды поджидал Ислама Гусейнова около его дома, в центре Ульяновска, держа в руках букет цветов со спрятанным в нем пистолетом с глушителем. По поданной команде он расстрелял выходивших из автомобиля мужчину и женщину. К счастью, несмотря на тяжелые ранения, им удалось выжить. Позднее выяснилось, что у киллеры ошиблись, и ранения получили сотрудник ульяновской таможни и его супруга. Желая избавиться от лишних свидетелей преступления, Хасан Дагаев поручил членам банды убить свою знакомую, однако те, пожалев женщину, вывезли ее за пределы региона, но убили таксиста, доставившего их.

Вскоре члены банды были арестованы и в октябре 2011 года приговорены к различным срокам лишения свободы в колонии строгого режима — от 11 до 19 лет.

Искендеру Гусейнову удалось скрыться, по поддельным документам он проживал в различных городах России и был задержан в марте 2019 года в Москве.

По совокупности преступлений - пособничество в участии в вооруженной банде (ч.5 ст.33, ч.2 ст.209 УК РФ), организация покушения на убийство (ч.3 ст.33, ч.3 ст.30, пп.«ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ) и бандитизм ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Обвиняемый своей вины не признал.

В сентябре 2012 года на Ислама Гусейнова было совершено еще одно покушение — прямо в здании Дома дружбы народов, в центре Ульяновска. На этот раз погиб охранник Игорь Безносюк, фактически закрывший собой своего шефа и попытавшийся отвести от него пистолет с глушителем. Исполнители убийства тоже были осуждены. Сам Ислам Гусейнов считает, что оба покушения были взаимосвязаны. В беседе с “Ъ” он заявил, что дело не в конкуренции и не в долгах: «Я никогда не занимался торговлей овощами, но зато пытался бороться с этнической преступностью, а криминальный мир это не устраивало».

В следственном управлении СК РФ по региону заявили, что никакой взаимосвязи между этими двумя покушениями нет.

Сергей Титов, Ульяновск