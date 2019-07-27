UBS обязали передать властям Франции данные 40 тыс. клиентов

Федеральный суд Швейцарии пересмотрел решение нижестоящей инстанции и постановил, что швейцарский банк UBS должен передать французским налоговым органам данные 40 тыс. своих клиентов, живущих или живших ранее во Франции. Запрашиваемые данные содержат информацию о счетах клиентов, включая имена и адреса. Это решение, по мнению экспертов, может иметь серьезные последствия для швейцарской банковской индустрии.

Напомним, что в мае 2016 года французские налоговые органы запросили данные тех клиентов UBS, которые живут или жили до этого во Франции, чтобы проверить, не уклонялись ли эти люди от уплаты налогов в этой стране. Федеральное налоговое управление Швейцарии (FTA) обещало помочь, однако UBS и его клиенты подали иск, выступая против передачи данных, и иск был поддержан Федеральным административным судом Швейцарии в 2018 году. По требованию FTA дело было передано в высшую судебную инстанцию Швейцарии — Федеральный суд, который и вынес сегодня решение.

«Информация, предоставленная Францией, позволяет сделать вывод, что у нее есть подозрения относительно возможных незаконных действий»,— говорится в решении суда. Банк UBS заявил, что внимательно изучит вердикт, и призвал FTA проследить за тем, чтобы данные клиентов были использованы только с оговоренной целью — для проверки на предмет уплаты налогов.

Алена Миклашевская