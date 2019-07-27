Минюст США одобрил слияние Sprint и T-Mobile US

Министерство юстиции США объявило о достижении соглашения с операторами сотовой связи Sprint и T-Mobile US по условиям их слияния. Таким образом, компании преодолели самое главное препятствие на пути к осуществлению сделки, объем которой оценивается в $26 млрд.

Напомним, что операторы сотовой связи Sprint и T-Mobile US несколько раз начинали переговоры о слиянии, но в 2014 году сделку не пропустила администрация президента США Барака Обамы на основании потенциальных нарушений антимонопольного законодательства, в 2017 году сами компании не смогли сойтись в цене, а с 2018 года они ожидали решения Минюста США, и оно, наконец, принято.

По условиям соглашения с министерством, для того чтобы не подрывать конкуренцию и не нарушать антимонопольное законодательство, компании должны будут передать ряд своих активов провайдеру спутникового телевидения Dish Network. Так, Sprint передаст свои подразделения, работающие в сфере предоплаченной сотовой связи Boost Mobile, Virgin Mobile и Sprint prepaid, общее число клиентов которых составляет 9 млн человек. T-Mobile и Sprint предоставят Dish Network доступ не менее чем к 20 тыс. базовых станций и сотням салонов сотовой связи. Кроме того, T-Mobile обязана предоставить провайдеру доступ к своей сотовой сети на период до семи лет, пока Dish Network не построит собственную сеть 5G. По завершении слияния образуется оператор сотовой связи, обслуживающий более 80 млн американцев. Компания вплотную приблизится к лидерам рынка связи США — Verizon Communications и AT&T.

Алена Миклашевская