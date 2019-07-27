Новостройки утвердились в цене

Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве. Дальнейших скачков цен консультанты не ждут. По их прогнозам, рынок ждет постепенное снижение спроса и стагнация стоимости.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке в России сейчас составляет 2,6 млн руб., это на 1,3% выше показателя прошлого месяца и на 7,6% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные приводят в «Авито Недвижимость». В ЦИАН также говорят о незначительном увеличении средних цен по стране, на 0,6% за кв. м за минувший месяц. Хотя эта динамика оказалась разнонаправленной: например, в Волгограде стоимость первичного жилья за месяц выросла сразу на 5% (до 49 тыс. руб. за кв. м), а в Самаре — наоборот, снизилась на 7,5% (до 42,8 тыс. руб. за кв. м).

Динамика цен на однокомнатные квартиры на первичном рынке Регион Средняя цена однокомнатной квартиры в июле 2018 года (руб.) Средняя цена однокомнатной квартиры в июне 2019 года (руб.) Средняя цена однокомнатной квартиры в июле 2019 года (руб.) Изменение за год Изменение за месяц Волгоград 1 877 695 1 849 000 1 874 543 -0,20% 1,40% Воронеж 1 846 169 1 953 227 1 996 779 8,20% 2,20% Екатеринбург 2 671 343 3 232 430 3 145 468 17,70% -2,70% Казань 2 806 525 3 065 992 3 035 030 8,10% -1,00% Краснодар 1 837 549 1 965 001 1 931 625 5,10% -1,70% Красноярск 2 003 717 2 058 214 2 076 780 3,60% 0,90% Москва 7 194 937 7 565 710 7 680 937 6,80% 1,50% Нижний Новгород 2 506 164 2 715 116 2 720 797 8,60% 0,20% Новосибирск 2 288 652 2 425 722 2 646 801 15,60% 9,10% Омск 1 630 463 1 715 171 1 764 772 8,20% 2,90% Пермь 2 050 326 2 248 084 2 223 614 8,50% -1,10% Ростов-на-Дону 2 083 511 2 030 594 2 062 559 -1,00% 1,60% Самара 2 095 103 2 203 717 2 203 635 5,20% 0,00% Санкт-Петербург 4 124 463 4 236 864 4 502 987 9,20% 6,30% Саратов 1 272 254 1 355 198 1 349 849 6,10% -0,40% Тюмень 2 209 086 2 408 363 2 435 218 10,20% 1,10% Уфа 2 289 733 2 375 448 2 358 902 3,00% -0,70% Челябинск 1 506 071 1 612 964 1 631 332 8,30% 1,10% Общее по городам 2 460 765 2 612 045 2 646 757 7,60% 1,30% открыть таблицу в новом окне

Июльской динамике цен рынок новостроек обязан вступившим в силу изменениям в законодательство: формально с начала месяца недвижимость на первичном рынке можно продавать только через механизм эскроу-счетов.

«Аномального роста цен не случилось, поскольку 70% проектов смогли избежать перехода на новые правила, эта недвижимость будет реализовываться еще в течение примерно двух лет»,— напоминает руководитель направления новостроек «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.





Это стало возможно благодаря наличию в законе комплекса исключений, позволяющих продавать по старым правилам проекты, чья строительная готовность выше 15% при условии, что в них уже реализовано более 10% лотов. Но в ряде случаев застройщики были вынуждены снять с реализации свои проекты, указывает глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Именно этим фактором он объясняет различную динамику цен в регионах.

В Москве, по данным ЦИАН, в июле средняя стоимость первичной недвижимости выросла на 1,1%, до 203 тыс. руб. за кв. м. Похожую оценку приводит управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая, рассказывая, что во многих проектах массового сегмента застройщики подняли цены на 1–2 тыс. руб. за кв. м. По ее словам на стоимость жилья значительное влияние сейчас оказывает и фактор сезонности. «Июль — традиционно малоактивный месяц, многие клиенты находятся в отпуске, не планируя покупать жилье, именно летом традиционно проводится "черная пятница", призванная простимулировать спрос на первичном рынке»,— объясняет она. Руководствуясь этим, эксперт называет июль выгодным временем для покупки недвижимости, даже с учетом прошедшего повышения цен.

Динамика цен на первичное жилье в крупных городах России Город Средняя стоимость 1 кв. м в июне 2019 года (тыс. руб.) Средняя стоимость 1 кв. м в июле 2019 года (тыс. руб.) Динамика Санкт-Петербург 120,7 121,2 0,40% Ростов-на-Дону 49,78 49,5 -0,60% Краснодар 56,37 56,6 0,40% Екатеринбург 72,18 72,7 0,80% Красноярск 62,79 62,55 -0,40% Новосибирск 68,46 69,5 1,50% Уфа 63,61 65,94 3,70% Пермь 60,8 62,29 2,40% Владимир 39,83 40,12 0,70% Самара 46,32 42,8 -7,50% Челябинск 43,79 43,4 -0,90% Волгоград 46,62 49 5,10% Воронеж 50,9 48,97 -3,80% Омск 45 48 6,80% открыть таблицу в новом окне Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

Сами застройщики ждут, что в ближайшей перспективе тенденция к повышению цен сохранится. Гендиректор Level Group Кирилл Игнахин указывает, хотя активность покупателей снижается, спрос остается достаточно высоким: в месяц в Москве продолжает заключаться более 7 тыс. договоров долевого участия. Коммерческий директор Tekta Group Наталья Козлова добавляет к этому перманентное повышение себестоимости строительства, за счет роста цен на стройматериалы, топливо и услуги подрядчиков. Но Мария Литинецкая серьезной положительной динамики не ждет. По ее прогнозам, в перспективе средние цены будут расти минимально и по итогам всего второго полугодия увеличатся на 3–4%. «Не исключаю, что уровень спроса покажет отрицательную динамику, многие клиенты, изначально планировавшие приобретение жилья во втором полугодии, в результате подписали договоры до 1 июля, опасаясь массового роста цен на жилье»,— заключает эксперт.

Александра Мерцалова