Новостройки утвердились в цене

Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве. Дальнейших скачков цен консультанты не ждут. По их прогнозам, рынок ждет постепенное снижение спроса и стагнация стоимости.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке в России сейчас составляет 2,6 млн руб., это на 1,3% выше показателя прошлого месяца и на 7,6% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные приводят в «Авито Недвижимость». В ЦИАН также говорят о незначительном увеличении средних цен по стране, на 0,6% за кв. м за минувший месяц. Хотя эта динамика оказалась разнонаправленной: например, в Волгограде стоимость первичного жилья за месяц выросла сразу на 5% (до 49 тыс. руб. за кв. м), а в Самаре — наоборот, снизилась на 7,5% (до 42,8 тыс. руб. за кв. м).
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Июльской динамике цен рынок новостроек обязан вступившим в силу изменениям в законодательство: формально с начала месяца недвижимость на первичном рынке можно продавать только через механизм эскроу-счетов.
«Аномального роста цен не случилось, поскольку 70% проектов смогли избежать перехода на новые правила, эта недвижимость будет реализовываться еще в течение примерно двух лет»,— напоминает руководитель направления новостроек «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.
Это стало возможно благодаря наличию в законе комплекса исключений, позволяющих продавать по старым правилам проекты, чья строительная готовность выше 15% при условии, что в них уже реализовано более 10% лотов. Но в ряде случаев застройщики были вынуждены снять с реализации свои проекты, указывает глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Именно этим фактором он объясняет различную динамику цен в регионах.
В Москве, по данным ЦИАН, в июле средняя стоимость первичной недвижимости выросла на 1,1%, до 203 тыс. руб. за кв. м. Похожую оценку приводит управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая, рассказывая, что во многих проектах массового сегмента застройщики подняли цены на 1–2 тыс. руб. за кв. м. По ее словам на стоимость жилья значительное влияние сейчас оказывает и фактор сезонности. «Июль — традиционно малоактивный месяц, многие клиенты находятся в отпуске, не планируя покупать жилье, именно летом традиционно проводится "черная пятница", призванная простимулировать спрос на первичном рынке»,— объясняет она. Руководствуясь этим, эксперт называет июль выгодным временем для покупки недвижимости, даже с учетом прошедшего повышения цен.
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Источник: данные аналитического центра ЦИАН.
Сами застройщики ждут, что в ближайшей перспективе тенденция к повышению цен сохранится. Гендиректор Level Group Кирилл Игнахин указывает, хотя активность покупателей снижается, спрос остается достаточно высоким: в месяц в Москве продолжает заключаться более 7 тыс. договоров долевого участия. Коммерческий директор Tekta Group Наталья Козлова добавляет к этому перманентное повышение себестоимости строительства, за счет роста цен на стройматериалы, топливо и услуги подрядчиков. Но Мария Литинецкая серьезной положительной динамики не ждет. По ее прогнозам, в перспективе средние цены будут расти минимально и по итогам всего второго полугодия увеличатся на 3–4%. «Не исключаю, что уровень спроса покажет отрицательную динамику, многие клиенты, изначально планировавшие приобретение жилья во втором полугодии, в результате подписали договоры до 1 июля, опасаясь массового роста цен на жилье»,— заключает эксперт.
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