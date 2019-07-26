Проект планировки участка ветки метро до Кудрово будет готов осенью 2020 года

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подвел итоги конкурса на подготовку документации по планировке территории для строительства продолжения Лахтинско-Правобережной («оранжевой») линии метро от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово». На тендер была подана только одна заявка — от ЗАО «Институт Трансэкопроект». Эта компания выполнит работу за 11,5 млн рублей, сообщили в КРТИ.
Подрядчику необходимо будет подготовить проект планировки территории (ППТ) и проект межевания. Срок завершения работ по контракту — 30 сентября 2020 года.
Ранее “Ъ-СПб” писал, что Ленобласть выделит для строительства станции метро «Кудрово» 100 га земли. Напомним, новую станцию метро планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.