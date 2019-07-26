На Урале полиция проверит слова Соловьева о «городе бесов»

Прокуратура Свердловской области направила в региональное УМВД материалы проверки высказывания телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего защитников сквера в Екатеринбурге «бесами». С обращением о проведении проверки в ведомство обратился адвокат Андрей Бельянский. Теперь полиция должна решить, есть ли в действиях господина Соловьева признаки мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП РФ).

Если полицейские найдут нарушение, то, согласно позиции областной прокуратуры, можно будет обратиться в генпрокуратуру с требованием удалить информацию и ограничить доступ к сайту радио «Вести FM», где сейчас хранится аудиозапись выступления телеведущего, пишет Znak.com. Адвокат также попросил проверить заявления господина Соловьева на предмет «неуважения к обществу, государству, официальным государственным символам РФ» (ст.15.1-1 ФЗ-149). Копия обращения адвоката направлена в прокуратуру Москвы. Там должны решить, возбуждать ли в отношении Владимира Соловьева административное дело по ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»).

Владимир Соловьев назвал «бесами» жителей Екатеринбурга 16 мая на радиостанции «Вести FM». «Они — абсолютные бесы! Конечно, это бесы. Они обижаются на это и кричат. Таких одержимых довольно много», — заявил журналист, комментируя действия участников протестных акций против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге.