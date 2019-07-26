Расплатился и свободен

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора ООО «Фирма "Гравитон"» (Краснодарский край) Александра Ярчука, обвиняемого в налоговых преступлениях и фигуровавшего в так называемом лондонском списке Бориса Титова.

Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу прекратило уголовное преследование господина Ярчука. Обвинение предпринимателю было предъявлено еще в 2015 году по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По версии следствия, тот завысил расходы возглавляемой им организации, тем самым уклонившись от уплаты НДС и налога на прибыль.

После возбуждения дела Александр Ярчук уехал в Австрию. В январе 2016 года он был объявлен в международный розыск, в ноябре задержан в Вене и отпущен под залог. Российская Генпрокуратура начала процедуру экстрадиции, однако в 2018 году австрийская сторона в экстрадиции отказала.

Сумма ущерба постоянно корректировалась и в соответствии с последним постановлением о привлечении господина Ярчука в качестве обвиняемого, вынесенным в феврале этого года, составила 967 млн руб.

Однако к этому времени все недоимки, пени и штрафы ООО «Фирма "Гравитон"» были погашены.

У налоговых органов претензий не осталось, что и подтверждалось уведомительным письмом УФНС по Краснодарскому краю.

В УК РФ говорится, что лицо, впервые совершившее преступление по ст. 199 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если полностью уплачены суммы недоимки, пеней и штрафа.

Тем не менее уголовное преследование господина Ярчука не прекращалось: следствие утверждало, что нет практики прекращения уголовных дел в отсутствие обвиняемого.

Позиция адвокатов была иной: практика существует, более того, поддержана решениями высших судов РФ.

К уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову господин Ярчук, все еще находясь в Австрии, обратился в апреле 2019 года. После этого был внесен в «лондонский список».

На днях уголовное преследование бизнесмена было прекращено по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ, в связи с тем, что до назначения судебного заседания ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, возмещен в полном объеме.

«Наше взаимодействие с Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом на этот раз получилось на редкость эффективным,— отметил Борис Титов.— Я бы назвал это отличным примером торжества разума и прагматизма. А Ярчук, вернувшись в Россию, еще сможет внести свой вклад в развитие экономики, вместо того чтобы просиживать за решеткой».

Николай Сергеев