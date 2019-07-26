«Кровь5фильм» представляет

Редакция бюллетеня доноров костного мозга Кровь5 приняла этапное решение: открыть специальный раздел, где будут собраны все документальные фильмы и видеосюжеты, снятые для проекта. Это истории тех людей, которые приняли осознанное решение, вступили в Национальный регистр доноров костного мозга и ждут случая, чтобы кого-то спасти. Истории тех, кто уже стал реальным донором и кого-то спас. Наконец, это фильмы о тех, кто сам столкнулся с тяжелой болезнью или с болезнью близких и получил от неизвестного донора в подарок новую жизнь.

Все эти люди — из разных концов России. У каждого своя судьба, свои обстоятельства, свой род занятий. Например, главный герой фильма «Человек на высоте» Евгений Моисеев ежедневно смотрит на мир с высоты, управляя краном в Мурманском торговом порту. Но даже когда он спускается на землю, он все равно остается на высоте. Евгений спас 5-летнего мальчика из города Кемь от лейкоза, отдав ему часть своего костного мозга. А вот история про другого мальчика, 12-летнего Игоря Приятелева из Ноябрьска. Когда он заболел острым лейкозом, с ним поделился жизнью программист Андрей из Новосибирска. По правилам донор и реципиент могут встретиться только через два года после пересадки костного мозга. И вот эта минута настала: Андрей и Игорь наконец встретились в Москве. Как это было, можно увидеть в фильме «Игорь. Андрей. Москва».

Рассказывая о человеческих поступках и решениях, сотрудники Кровь5 не ограничивают себя рамками жанров. Летом 2018 года на станцию переливания крови в Пензе пришли почти 100 человек, желающие стать потенциальными донорами. Режиссер и научный редактор проекта Кровь5 Мария Варанд всем им задавала вопрос: «Зачем?» По мотивам ответов был снят одноименный фильм, раскрывающий самые неожиданные грани донорского характера. А фильм «Взрослый мужчина с бородой» — о жизни и подвиге 47-летнего донора из Дагестана — и вовсе сделан в импрессионистской манере: настроение и мировоззрение героя передаются с помощью туманных пейзажей и «рваного» монтажа.

Обращает на себя внимание и серия развлекательно-образовательных фильмов. Например, «Мозгный кость» — это популярная лекция о костном мозге, которую читает детям знаменитый онкогематолог профессор Алексей Масчан, объясняя механизм кроветворения на примере курочек, деревьев и ягодок. «Фенотип Жарникова» — глубокое беллетризованное описание типирования крови, которую сдает человек, желающий стать донором костного мозга. А мультфильм «Кровь5», который этим летом стал участником Всемирного фестиваля уличного кино, рассказывает, как и зачем происходит пересадка костного мозга, всего за 33 секунды.

Производство фильмов продолжается. Кроме того, в будущем планируется привлечь к работе и самих потенциальных и состоявшихся доноров со всей России, которые будут снимать собственные фильмы, а Кровь5 — транслировать их на сайте с необходимыми пояснениями. Таким образом, раздел «Кинотеатр» может превратиться в полноценную продюсерскую студию.

Статья подготовлена с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Алексей Яблоков, шеф-редактор проекта Кровь5