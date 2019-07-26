Из свежей почты

Камиль Фазлинаров, 6 лет, симптоматическая эпилепсия, задержка развития, требуется лечение. 163 430 руб.

Цена лечения 199 430 руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 36 тыс. руб.

Родился Камиль очень слабым, перенес кровоизлияние в мозг и пневмонию. В семь месяцев у него начались судорожные приступы, диагностировали эпилепсию и ДЦП. Спасибо Русфонду за помощь в оплате лечения в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Камиль окреп, начал активно развиваться, слушает музыку и сказки, еще не говорит, но речь понимает. Необходимо продолжить лечение в ИМТ, но без вас нам не справиться. Муж работает на стройке, у нас еще дочь-школьница. Людмила Фазлинарова, Саратовская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Камиль нуждается в госпитализации для обследования и лечения. Надо уменьшить тонус мышц, увеличить объем движений, развить мелкую моторику и речь».

Соня Бухарина, 2 года, туберозный склероз, эпилепсия, требуется лекарство на год. 170 720 руб.

Цена лекарства 213 720 руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 43 тыс. руб.

Когда дочке был месяц, у нее обнаружили опухоль в сердце, на теле появились светлые пятна. А в три месяца начались судороги. Нас направили в московскую клинику. Там Соне поставили диагноз: туберозный склероз. При этой болезни в организме образуются опухоли, которые ухудшают работу всех его отделов, в том числе и головного мозга. Нам подобрали препарат сабрил, который особенно эффективен в нашем случае. Но он дорогой, мне не по средствам. Я ращу Соню одна, пожалуйста, помогите! Ирина Бухарина, Тульская область

Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева Марина Дорофеева (Москва): «Девочке требуется препарат сабрил по жизненным показаниям. Лекарство не зарегистрировано в России, но разрешено к применению».

София Князева, 7 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 204 656 руб.

Цена лечения 532 656 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 140 тыс. руб. ООО «РСВ» внесло еще 100 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 38 тыс. руб.

У Софии несовершенный остеогенез — кости хрупкие от природы. Дочка без конца ломала руки и ноги, плохо росла, в пять лет выглядела как годовалый ребенок. Она не вставала и не ходила, даже не сидела. По телевизору я увидела сюжет про девочку с такой же болезнью, которую успешно лечат в клинике GMS в Москве. Мы повезли туда Софию, начали лечение. Спасибо Русфонду за помощь в оплате! Дочь прошла пять курсов терапии, окрепла, научилась сидеть, ползать. Помогите нам продолжить лечение! Вера Князева, Пермский край

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «У Софии тяжелая форма несовершенного остеогенеза. Лечение помогло укрепить костную ткань, девочка окрепла, стала подвижнее. Нужно продолжить терапию и физическую реабилитацию, чтобы поставить Софию на ноги».

Тимофей Родик, 10 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 237 550 руб.

Цена операции 431 550 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Смоленск» соберут 44 тыс. руб.

У Тимофея тяжелый порок сердца. Сын перенес уже девять операций. Улучшения наступали лишь временные. В 2014 году у сына возникло сужение легочной артерии. Сосуд расширили с помощью специального баллона, но через год артерия вновь начала сужаться, и Тимофею установили стенты. После последней операции сын ослаб, часто задыхается и синеет. Недавнее обследование показало перелом двух стентов. Их нужно срочно заменить. Это дорогая операция, и я прошу помощи в ее оплате. Работает только муж. Ольга Родик, Смоленская область

Рентгенэндоваскулярный хирург Морозовской детской городской клинической больницы Манолис Пурсанов (Москва): «У Тимофея врожденная атрезия (недоразвитие) легочной артерии, состояние после ряда операций на сердце. Сейчас у мальчика нарастает сердечная недостаточность, нужна срочная операция: стентирование легочной артерии».

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