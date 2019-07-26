2,655 миллиарда долларов составит размер выплат по внешнему долгу РФ в 2022 году, сообщил Минфин. Ближайший пик по размеру таких платежей придется на 2020 год, когда РФ предстоит выплатить $5,25 млрд. Суммарно за 2019–2024 годы общий размер выплат по долгу составит почти $13 млрд. В течение шести лет РФ погасит основную часть задолженности перед официальными многосторонними кредиторами, а также перед официальными двусторонними кредиторами, не являющимися членами Парижского клуба,— $775,3 млн из $956,1 млн. Кроме расходов на выплаты по долгам, федеральным бюджетом предусмотрены ассигнования на возможное исполнение госгарантий в иностранной валюте. На 2019 год эта сумма равна $53,6 млн.