Самоконтроль

Контролировать работу по обращению с отходами в Самарском облправительстве будет Наталья Ржевская. Еще два месяца назад она занимала должность директора ООО «ЭкоСтройРесурс» — единого регионального оператора по обращению с ТКО. На прошлой неделе госпожа Ржевская назначена заместителем министра энергетики и ЖКХ Самарской области. Юристы в этой ситуации видят высокие риски возникновения конфликта интересов.

Заместителем министра энергетики и ЖКХ, руководителем департамента по обращению с отходами назначена Наталья Ржевская. Об этом в ответе на запрос „Ъ“ сообщило министерство энергетики. На работу в министерство госпожа Ржевская была принята 18 июля на срок полномочий губернатора Самарской области. Ранее эту должность одновременно с постом руководителя департаментом водохозяйственной деятельности и обращения с твердыми коммунальными отходами занимал Антон Алимов.

До 22 мая Наталья Ржевская занимала должность директора ООО «ЭкоСтройРесурсе» (региональный оператор по обращению с отходами), впоследствии в штате компании не состояла. После 22 мая некоторое время возглавляла экологическое управление ООО.Как пояснили в «ЭкоСтройРесурс», она оказывала компании консалтинговые услуги и не числилась в штате. Кроме того, с 21 мая совет депутатов Советского внутригородского района досрочно прекратил полномочия депутата Натальи Ржевской.

• ООО «ЭкоСтройРесурс» — победитель конкурса по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Самарской области. С организацией заключен договор на 9 лет на сумму 54,471 млрд руб. Единому региональному оператору предстоит отвечать за вывоз и утилизацию отходов на территории всей области. ООО «ЭкоСтройРесурс», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», ранее выступало одним из контрагентов ГУП «Экология». Директор ГУП «Экология» Константин Ряднов является бывшим владельцем компании «Экостройресурс», а также бывшим президентом ассоциации «Обращение с отходами».

В пресс-службе министерства энергетики своевременно „Ъ“ не могли подтвердить или опровергнуть информацию о назначении госпожи Ржевской. Подтверждение в ответе на запрос пришло лишь вчера, 25 июля.

По сведениям «СПАРК-Интерфакс», Наталья Ржевская является совладельцем ООО «АВИАВТО» (30%), ООО «СЦС АВТО» (30%) и СРОО «ДВИЖЕНИЕ „ЗА САМАРУ!“». Однако в компаниях «АВИАВТО» и «СЦС АВТО» вместо госпожи Ржевской 28 мая и 4 июня, соответственно, доверительным управляющим назначен Михаил Ржевский. Кем он приходится госпоже Ржевской, уточнить не удалось.

Должность директора «Экостройресурс» Наталья Ржевская заняла 11 января, исполнительным директором компании является Вячеслав Дормидонтов. Их связывают с депутатом Самарской губернской думы Александром Милеевым, вместе они ранее работали в ООО СК «Родник» (компанию считают аффилированной господину Милееву). Вячеслав Дормидонтов был генеральным директором «Родника».

На сегодня учредителями «ЭкоСтройРесурса» являются ООО «Капитал Актив» (60%), Валерий Елуферьев (20%) и Зиакас Василиос (20%). Совладельцами ООО «Капитал Актив» являются Сергей Елисеев, Татьяна Звягина и Андрей Пашков. Господин Пашков в 2013 году стал собственником самарского футбольного клуба «Крылья Советов», после чего в 2014 году он внес кандидатуру депутата Самарской губернской думы Александра Милеева в совет директоров футбольного клуба.

О вероятности такого кадрового решения заговорили в июне на заседании Самарской губернской думы. Тогда депутаты попросили министра энергетики подтвердить или опровергнуть информацию о том, что заместителем министра будет назначена директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Наталья Ржевская, которая будет курировать тему отходов. Сергей Марков не дал конкретного ответа, отметив, что «должность проходит на конкурсной основе, принимать решение будет конкурсная ­комиссия».

Исполнительный директор консалтинговой компании S.D.A.-Group Дмитрий Яровой отмечает, что «с точки зрения права, формально аффилированности здесь никакой не будет»: «Место прошлой работы с местом нынешней работы не считается признаком аффилированности. Но мы также говорим о том, что фактически складывается у нас в России при таком скором увольнении с прежних мест работы. Это может означать, что компания, в которой она работала, может быть связана с нынешним местом работы. И это может сказываться на результатах деятельности этой компании в зависимости от того, как человек уходил. Если уходила хорошо и остается близкой к фактическим собственникам и бенефициарам этой компании, то это может означать для них определенные перспективы. В этой ситуации часто бывают случаи, когда это выгодно конечным бенефициарам».

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что «в конкретной ситуации действительно можно говорить о достаточно высоких рисках возникновения конфликта интересов, о чем работодатель, то есть областное правительство, не знать не могло, учитывая, что в конкретном случае речь идет о назначении лица, занимающего должность в организации, контроль исполнения обязательств которой возлагается на руководителя конкретного департамента».

«Закон предполагает наличие „иных“ отношений с заинтересованной в получении выгод организацией. Это значит, что даже прекращение трудовых отношений не означает устранения рисков возникновения конфликта интересов, о чем, повторюсь, в областном правительстве также не могут не знать. А уволиться с прежнего места работы в связи с замещением государственной должности субъекта Федерации, к числу которых относится должность заместителя министра, в таких случаях обязует Федеральный закон „О противодействии коррупции“, в соответствии с которым таким лицам запрещено участвовать в управлении коммерческой организацией. Есть исключения, но под них конкретный случай не попадает»,— поясняет Дмитрий Горбунов.

Это не первый случай риска возникновения конфликта интересов в регионе — буквально на прошлой неделе федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (всероссийская общественная организация, которая ставит своей целью борьбу с причинами возникновения коррупции. По данным официального сайта проекта, он насчитывает несколько десятков региональных организаций) потребовал от губернатора отставки министра строительства Самарской области Евгения Чудаева, чьи близкие родственники владеют группой компаний «Древо». Региональная прокуратура выяснила, что чиновник не вовремя подал уведомление о появлении личной заинтересованности, которая может привести к возникновению конфликта интересов.

Ани Айвазян