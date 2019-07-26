Консервы закатали в банкротство

Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельным ЗАО «Полтавские консервы» и открыл в отношении него конкурсное производство. Временное наблюдение на предприятии было введено в июне 2018 года по заявлению ИП Пономарева. На тот момент долг общества перед ним составлял 720 тыс. руб. Всего в реестре кредиторов числится 10 юридических лиц, общая сумма исковых требований перед ними составляет около полумиллиарда рублей. Против руководства предприятия неоднократно возбуждались уголовные дела о невыплате заработной платы и налоговых махинациях.



ЗАО «Полтавские консервы» признано Арбитражным судом Ростовской области банкротом, информация об этом опубликована на едином федеральном ресурсе сведений о банкротствах. В отношении предприятия введено конкурсное производство, рассмотрение дела в его рамках назначено на 20 января 2020 года в краснодарском краевом арбитражном суде. Конкурсным управляющим утверждена Таисия Солдатенко. Процедура банкротства была инициирована ИП Пономаренко, наблюдение в отношении ЗАО «Полтавские Консервы» введено в июне прошлого года. Тогда долг предприятия перед ИП составлял 720 тыс. руб. В списке кредиторов 10 юридических лиц, общий долг компании составляет порядка полумиллиарда рублей.

ЗАО «Полтавские консервы» считалось одним из ведущих перерабатывающих предприятий в стране и крупнейшим в крае. Завод производил более 40 наименований плодоовощных консервов и около 120 млн банок в год под маркой «Казачьи разносолы».

ЗАО «Багаевский консервный завод», входящее в группу «Полтавские консервы», признано банкротом в марте этого года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», стопроцентным собственником общества является кипрская Naderix holdings limited. В 2016 году выручка компании составила 1,8 млрд руб., убыток — 194,1 млн руб. Выручка в 2017 году составила 1,15 млрд руб., убыток — 135 млн руб.

Как ранее сообщал „Ъ-Кубань“, в ноябре прошлого года Красноармейский отдел СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Полтавские консервы». Ему инкриминируют ч. 1 ст. 199 УК РФ. По версии следствия, в 2017 году подозреваемый внес заведомо ложные сведения в налоговую декларацию юрлица, которые привели к уклонению от уплаты налогов на сумму свыше 24,5 млн руб. В частности, в декларации по НДС за третий квартал 2017 года не была отражена сделка по отчуждению имущества предприятия, которая облагалась налогом. Гендиректор предприятия являлся также фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в период с января по март 2017 года. Задолженность перед сотрудниками превысила 16,7 млн руб., после вмешательства правоохранительных органов руководитель ее погасил. Идентичная история произошла годом позже.

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» говорит, что, судя по динамике отраслевых показателей, предприятия консервной промышленности испытывают растущие сложности с обслуживанием кредитной нагрузки. «Проблема в том, что темпы роста отрасли упали до 3,8%(г/г) при падении прироста цен на продукцию также до 3,8%(г/г) в среднем. Учитывая, что ставки по кредитам среднему и малому бизнесу составляют 12—18% годовых и выше, генерируемые компаниями финансовые потоки росли в этот период медленнее прироста кредитной нагрузки. Оценочное увеличение доли прибыли, которое предприятия в 2016 — 2019 годах тратили на погашения и обслуживание долга, на основании оценок, представленных выше, составляет 30%. Наиболее „закредитованные“ фирмы в такой ситуации не смогли убедить банки в своей состоятельности и стали банкротами. На данный момент происходит ужесточение условий ведения малого и среднего бизнеса. При сохранении такой ситуации в ближайшие годы, судя по текущему тренду, вероятен значительный рост числа банкротств в отрасли»,— считает аналитик.

Елена Рыжкова

На Кубани обанкротился крупнейший в регионе консервный завод

Фото Олега Харсеева