Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательной в России организацией

Генеральная прокуратура РФ признала работу американской неправительственной организации «Атлантический совет» нежелательной на территории России. «Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации»,— сообщается на сайте ведомства. Информация о принятом решении направлена в Минюст России, где «Атлантический совет» внесут в список нежелательных организаций.

«Это еще один шаг со стороны российских властей против тех, кто не любит их агрессивную внешнюю политику»,— сказал BBC директор евразийского центра «Атлантического совета» Джон Хербст.

«Атлантический совет», согласно информации на официальном сайте, был основан в 1961 году. Занимается исследованиями по тематике международных отношений. Председателем организации с 2014 по 2017 годы являлся нынешний посол США в России Джон Хантсман.