Затаив зловоние

Омские полицейские возбудили уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха. Компанию «Химпром», которая может быть причастна к «газовым атакам» на город, штурмовали бойцы СОБРа. Здесь прошли обыски и изъята документация. Организация занимается производством канифоли и разрешения на выбросы не имеет. Под наблюдение надзорных органов она попала весной этого года, но от наказания ей уйти удалось. Собственники зарегистрировали новое предприятие.

В Омске дознавателями отдела полиции возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферы (ч. 1 ст. 251 УК РФ) одним из предприятий химической промышленности, сообщили в ведомстве. По сведениям „Ъ“, следственные действия прошли на территории, где действует производство ООО «ПК „Химпром“».

«Установлено, что с 20 по 22 июля на территории промышленной компании, расположенной на ул. Проезд Овощной, незаконно осуществлялась переработка таловой канифоли в модифицированную для последующего добавления в лакокрасочные покрытия, которая и повлекла загрязнение воздуха химическими выбросами»,— говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Ранее на предприятии при силовой поддержке бойцов СОБРа прошли обыски. Была изъята документация, допрошены сотрудники, находившиеся в момент штурма в здании цеха. Сейчас цех описан и опечатан.

На сильный удушающий химический запах омичи жалуются несколько лет подряд. Виновные до сих пор не найдены. Новая волна жалоб на зловоние в городе появилась в начале лета. Ситуацию с выбросами в атмосферу в начале этой недели рассматривали на расширенном совещании всех контрольно-надзорных органов под руководством губернатора Александра Буркова. Глава региона назвал происходящее в городе «экологическим терроризмом» и попросил все заинтересованные структуры в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией и наказать виновных. «В погоне за деньгами люди потеряли и совесть, и честь. Месяц травили горожан»,— заявил господин Бурков.

На совещании стало известно, что по результатам замеров со стороны ООО «Химпром» были зафиксированы превышения ПДК по сероводороду, метилмеркаптану, сероуглероду и этилбензолу. Эти вещества дают крайне неприятный специфический химический запах и могут вызвать головную боль и раздражение слизистых оболочек. Весной этого года деятельность цеха по решению суда признана незаконной, работа была приостановлена. Но вскоре предприниматели зарегистрировали новую организацию — ООО «Зет-трейдинг». У обеих компаний один учредитель — Игорь Зейнок.

Однако даже после того, как силовиками была приостановлена работа «Химпрома», омичи продолжают жаловаться на сильный зловонный запах. Ситуацию усугубляют пожары в Красноярском крае, дым от которых дошел до Омской области.

Виктория Стрельникова, Омск