Миллиард рублей подряд

В Красноярске полиция возбудила уголовное дело в отношении руководителей четырех строительных компаний, подозреваемых в хищении средств дольщиков 10 многоэтажных домов. По данным следователей, застройщики по договорам долевого участия передали без фактической оплаты генподрядчику — ООО «СУ 208» — 96% будущих квартир, а тот привлек деньги дольщиков на 1 млрд руб. по договорам уступки прав требований. При этом фактическая сумма выполненных работ на всех объектах составила лишь 900 млн руб. Строительство многоэтажек не завершено, квартир дольщики не получили. Они утверждают, что год просили власти обратить внимание на проблемы с этими застройщиками.

Главным следственным управлением полиции Красноярского края возбуждено уголовное дело в отношении руководителей компаний-застройщиков двух жилых комплексов — на ул. Прибойной и «Квадро». Их обвиняют в хищении денежных средств участников долевого строительства жилых домов в особо крупном размере. По данным заместителя начальника ГУ МВД по краю — начальника ГСУ ГУ МВД генерал-майора юстиции Тамары Белкиной, речь идет о должностных лицах компаний ООО «Спецстрой», ООО «Ситистрой», ООО «Сибинвест», ООО «Строительное управление 208». Задержаны два руководителя и лицо, фактически руководившее организациями, сообщает полиция. Вопрос об избрании меры пресечения судом пока не рассмотрен. Назвать лица, в отношении которых возбуждено уголовное дело, в полиции отказались.

Весной этого года красноярским СМИ пояснения по поводу низких темпов строительства этих ЖК давал представитель ООО «СУ 208» Михаил Якименок. Дольщики уверены, что именно он является бенефициаром компаний-застройщиков домов на Прибойной и «Квадро». По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Якименок ранее являлся совладельцем «Спецстроя». В 2006 году Михаил Якименок, возглавлявший в то время строительную компанию «Градстрой», был осужден на четыре года лишения свободы за мошенничество в сфере жилищного строительства.

Как рассказала журналистам Тамара Белкина, руководством компаний была разработана схема, по которой застройщики заключили договоры генподряда с ООО «Строительное управление 208». «На основании этих соглашений было реализовано 96% квартир без фактической оплаты. Это предоставило генподрядчику право дальнейшей реализации квартир и использования полученных от дольщиков средств по своему усмотрению»,— говорит Тамара Белкина. Всего «СУ 208» заключило более 1 тыс. договоров уступки права требования, по которым от физлиц было привлечено более 1 млрд руб., путем взаимозачетов с подрядными организациями было уступлено объектов на более чем 2 млрд руб. При этом, отмечают правоохранители, общая сумма выполненных работ на всех объектах составила 900 млн руб.

Следователями была изъята документация организаций-застройщиков, проведены обыски в домах подозреваемых. Первичный анализ документации выявил факты нецелевого использования средств, отметила госпожа Белкина: «В период строительства были выданы займы физлицам на сумму более 250 млн руб. Эти обстоятельства будут проверены в ходе следствия». На имущество, объекты недвижимости, земельные участки, принадлежащие подозреваемым, наложен арест на сумму более 1 млрд руб. В то же время арест не наложен на технику и строительные материалы, задействованные в строительстве жилых комплексов, отметила Тамара Белкина.

По данным службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, объекты обоих жилых комплексов находятся в реестре проблемных многоквартирных домов, строительство которых остановлено или ведется медленными темпами. Строительство «Квадро» начато в 2015 году, строительство домов на ул. Прибойной — в 2014–2016 годах. «Сдать дома планировалось летом 2018 года. Однако они до сих пор недостроены»,— рассказала „Ъ“ дольщица «Квадро» Надежда Чернышева. В соцсети «Вконтакте» группа дольщиков «Квадро» разместила обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу, в котором попросила власти региона взять ситуацию под контроль: «Четыре 25-этажные свечки, находящиеся в Центральном районе Красноярска, тысяча дольщиков, которые ждут свои квартиры уже не один месяц».

«После того как мы поняли, что темпы строительства сильно отстают от заявленных, мы стали писать жалобы губернатору, в прокуратуру, обращались в Стройнадзор и в минстрой края. Мы просили принять меры, чтобы не допустить появления более тысячи обманутых дольщиков. Нам поступали только отписки, нас уверяли, что все нормально, что у застройщика средства есть. Через год этой активной деятельности стали проводиться рабочие группы в правительстве региона, встречи с подрядчиками»,— рассказала „Ъ“ госпожа Чернышева.

Оперативно получить комментарии минстроя края, а также службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края не удалось. Месяц назад, комментируя ситуацию с достройкой этих проблемных домов «8 каналу», замминистра строительства Евгений Ганчуков отметил, что следственные органы «тотально контролируют» Михаила Якименка: «Все заключенные сделки он предоставляет, перетоки средств по счетам они контролируют».

Оксана Павлова