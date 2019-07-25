Каждый второй россиянин хочет иметь дачу

Больше половины россиян (52% респондентов), не имеющих загородной недвижимости, хотели бы иметь собственную дачу, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом доля владельцев загородной недвижимости среди горожан за последние пять лет снизилась: с 46% в 2014 году до 42% в 2019 году.

Наиболее активно желание владеть загородной недвижимостью выражают люди молодого возраста: от 18 до 24 лет (74%), от 25 до 34 лет (76%). Наиболее значимыми характеристиками при покупке дачи, по мнению большинства россиян, являются удаленность от дома, наличие дома на участке и его обустройство, а также доступность коммуникаций. Наличие огорода на участке заботит только половину опрошенных (51%).

Опрос проведен 10 июля 2019 года. Метод опроса — телефонное интервью объемом 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки для выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Сегодня, 25 июля, Госдума приняла закон о продлении «дачной амнистии» до 2022 года. Ранее она действовала с 2006 года и закончилась 1 марта 2019 года. Она предусматривала упрощенный порядок оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства, построенные до 30 октября 2001 года. Однако до сих пор почти половина объектов загородной недвижимости, выставленных в Подмосковье на продажу, не зарегистрирована в Росреестре или не полностью поставлена на кадастровый учет.

О том, почему россияне не регистрируют загородные дома, читайте в публикации “Ъ” «Дачи не предъявили документов».