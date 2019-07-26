Плыть или не плыть

В прокат вышла «Офелия» Клэр Маккарти — мелодрама с нарядным средневековым антуражем и одновременно очередная попытка модернизировать «Гамлета», настолько беспомощная, что Шекспиру даже переворачиваться в гробу по такому поводу будет лень, считает Юлия Шагельман.

Подгнило что-то в Датском государстве. Король Гамлет, еще не превратившийся в призрака (Натаниэль Паркер), так занят политическими делами, что совсем не обращает внимания на свою жену Гертруду (Наоми Уоттс), а то и позволяет себе на нее покрикивать. Королева томится, заставляет фрейлин читать себе на ночь плохие любовные романы и переживает по поводу беспощадно подступающего возраста. Впрочем, для этой проблемы есть решение — в лесах, окружающих королевский замок, живет знахарка Мехтильда (снова Наоми Уоттс, потому что — вы не поверите, но она сестра-близнец королевы), которая регулярно снабжает Гертруду неким снадобьем, предположительно помогающим сохранить молодость и красоту. Тем временем брат короля Клавдий (Клайв Оуэн в чудовищном парике, который делает его скорее комическим, чем отрицательным персонажем) бросает на невестку взгляды, в которых чисто мужской интерес мешается с более далеко идущими планами. За всем этим наблюдает Офелия (Дэйзи Ридли), серьезная не по годам фрейлина королевы, которую Гертруда привечает, а товарки гнобят за отсутствие изящных манер, обыкновение вплетать в волосы цветы вместо бриллиантов и низкое происхождение (упуская при этом из виду, что ее папа — ближний вельможа короля). Правда, папа Полоний (Доминик Мафэм) держится настолько незаметно, что забыть об этом немудрено.

А что же Гамлет, принц датский? А он в этом фильме, как понятно из названия, отнюдь не главный герой. В самом начале, пока бренное тело Офелии красиво плавает в реке, совсем как на картине Джона Эверетта Милле, ее же закадровый голос намекает зрителю, что напрасно он (или она) полагает, будто знает ее историю. Пришла пора рассказать ее по-новому, и теперь несчастная утопленница, конечно, окажется не жертвой, а сильной и независимой женщиной. Эту Офелию, действительно, уже не назовешь нимфой, хотя бы потому, что играет ее новая звезда «Звездных войн», которая даже в длинных рыжих локонах и воздушных платьях выглядит как девушка, вполне способная кому-нибудь навалять. Кстати, такая возможность ей действительно представится.

В основу сценария, написанного Семи Челлас, лег одноименный роман Лизы Кляйн, которая оставила преподавание в университете Огайо ради литературной карьеры. Но филологическое образование даром не проходит, поэтому героем одной из ее книг стал сам Шекспир, а две другие — это, по сути, фанфики на темы его произведений, изготовленные в духе «феминизм для самых маленьких», то есть с выведенными на первый план женскими персонажами, которым сам Великий Бард по своему мужскому шовинистическому свинству уделил недостаточно внимания (кроме «Офелии» еще «Дочь леди Макбет»).

Однако же никакой действительно феминистской или хотя бы просто интересной трактовки классики в картине не наблюдается. Скорее это максимальное упрощение шекспировской трагедии и сведение ее к шаблонам жанра young adult. Офелия — «не такая, как все» старшая школьница или первокурсница (здесь это проявляется в том, что она умеет читать и вообще проявляет интерес к наукам, занятия которыми девицам заказаны), Гамлет (Джордж Маккей) — заносчивый мажор, обративший на нее внимание как раз из-за этой непохожести на других. Между ними развивается обычный неуклюже-подростковый роман: он забыл ей сказать, что уезжает в универ, она обиделась и не пришла попрощаться, он тоже обиделся, но вернулся следующим летом, все осознал и наконец-то признался в любви.

Только вот фоном для этих перипетий вместо какой-нибудь high school служит средневековый замок (фильм снимался в Чехии, и в некоторых кадрах даже мелькает знакомая каждому русскому туристу Костница в Седлеце), разговаривают герои на странной смеси корявого белого стиха и обычной современной речи, и параллельно с немудрящей историей первой любви разворачивается сюжетная канва «Гамлета» (с некоторыми заимствованиями из «Ромео и Джульетты»). Главная роль Офелии сводится в основном к тому, что она постоянно оказывается не в то время не в том месте и становится невольной свидетельницей клавдиевых интриг. За это злобный узурпатор трона норовит то выдать ее замуж за эпизодического придворного, то бросить в темницу, а то и просто заколоть кинжалом, но сметливая героиня обводит его (и всех остальных) вокруг пальца. Розенкранц и Гильденстерн, как известно, мертвы, а вот Офелия, оказывается, выжила.