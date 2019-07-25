«Левада-центр»: рейтинг одобрения Путина остался на прежнем уровне

Большинство россиян (68%) одобрительно относятся к деятельности президента Владимира Путина, показал опрос «Левада-центра». Противоположной позиции придерживаются 31%.

В июне показатель доверия к работе президента был на том же уровне. В апреле и мае этот показатель составлял 66%, в начале года — 64%.

Согласно опросу, деятельность премьер-министра России Дмитрия Медведева одобряют только 34% участников опроса, большинство (64%) его работой недовольны. Деятельность правительства одобряют 43% респондентов, 55% относятся к ней с негативом. Деятельно Госдумы не одобряют 60% опрошенных, а 37% — одобряют.

Кроме того, 50% россиян уверены, что страна движется в правильном направлении, а 41% — в том, что страна движется по неверному пути.

Опрос проведен 18–24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 регионов России.

О том, почему на рейтинг президента не влияет его присутствие в теленовостях, читайте в материале “Ъ” «Главный остается в кадре».