«Автотор» построит новый автомобильный завод

Холдинг «Автотор» планирует построить новый завод по производству легковых автомобилей марок BMW или Hyundai и Kia. Мощность предприятия составит 50 тыс. машин в год. Разместится завод в Калининградской области, рядом с существующей производственной площадкой холдинга.

Как сообщают «Ведомости», завод будет включать в себя две универсальные сборочные линии. Предприятие планируют открыть в 2020 году, к 2024 году на новом заводе должен появиться цех сварки и окраски. Партнер по строительству предприятия пока не определен.