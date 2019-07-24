Активист Либертарианской партии получил травму головы в Мещанском суде Москвы

Активист Либертарианской партии России (ЛПР) Александр Арчагов арестован на десять суток по решению Мещанского районного суда Москвы. Эту информацию подтвердила “Ъ” пресс-секретарь суда Юлия Котомина, сообщив, что во время перерыва господин Арчагов «получил травму головы». Обстоятельства происшедшего госпожа Котомина не уточнила. В пресс-службе ЛПР “Ъ” рассказали, что Александр был травмирован по вине полицейского.

«Сегодня утром Александра забрали сотрудники полиции прямо у его дома,— рассказала “Ъ” пресс-секретарь ЛПР Дарья Петрушенко.— Как нам позже удалось выяснить, Александра задержали за посты в Facebook, где он призывал приходить на Трубную (на прошедшей неделе там прошла серия акций в защиту незарегистрированных кандидатов в МГД.— “Ъ”). Адвокату сообщили, что суд будет завтра, однако он состоялся уже сегодня». «Во время перерыва Александра вывели в коридор, где его толкнул полицейский,— добавила Дарья Петрушенко.— Александр сильно ударился о край лифта, и в суд пришлось вызывать скорую. Ему забинтовали голову, но суд продолжился. Александр получил десять суток ареста, и уже потом скорая забрала его в Склиф».

В пресс-службе ЛПР уточнили, что задержание Александра Арчагова не имеет отношения к сегодняшнему возбуждению уголовного дела по ст. 141 Следственным комитетом РФ.

Напомним также, что сегодня утром в Москве за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) был задержан основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Позднее стало известно, что координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов также задержан по аналогичному обвинению и арестован на восемь суток.

Мария Старикова