Договор в обмен на миллион

Главный инженер и работник муниципального предприятия «Самараводоканал» подозреваются во взяточничестве. Оба задержаны сотрудниками ОБЭП областного ГУ МВД и СОБР «Омега» управления Росгвардии по Самарской области в день передачи незаконного вознаграждения. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Как считает следствие, сумма в размере 1, 350 млн руб. была получена от контрагента «Самараводоканала». По мнению юристов, подозреваемым грозит 15 и 12 лет лишения ­свободы.

Во вторник, 23 июля, стало известно о задержании главного инженера и работника МП «Самараводоканал». Как считает следствие, 12 июля главный инженер бюджетной организации при посредничестве другого сотрудника «Самараводоканала» получил от контрагента муниципального предприятия 1,350 млн руб. незаконного вознаграждения. Вымогатели угрожали создать препятствия при исполнении компанией договора на поставку городскому учреждению песчано-гравийной смеси, песка, щебня и глины. Передача взятки происходила в автомобиле, припаркованном на ул. Санфировой в Советском районе Самары. Областное СУ СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

• МП «Самараводоканал» создано в 1994 году. Собственником организации является самарский департамент управления имуществом. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», руководит предприятием Игорь Даньчин. В 2017 году выручка МП превысила 471 млн руб., впервые за несколько лет организация сработала в убыток — он составил 98 млн руб. Финансовая отчетность за более поздний период не опубликована. «„Самараводоканал“ — одно из старейших инженерных сооружений России, круглосуточно обеспечивающее качественной водой один из крупнейших городов России»,— говорится на сайте бюджетного ­учреждения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в текущем году муниципальное предприятие заключило 63 госконтрактов с поставщиками на общую сумму около 192 млн руб. Поставку песчано-гравийной смеси, песка, щебня и глины «Самараводоканалу» осуществляет ООО «Легион». Организация зарегистрирована в 2011 году в Самаре. Владельцем и руководителем компании является Владимир Названов. Других принадлежащих ему компаний нет. Основной вид деятельности «Легиона» — оптовая торговля строительными материалами и изделиями. В 2017 году выручка общества составила 74 млн руб. В компании отвечать на вопросы „Ъ“ не стали.

Как рассказали „Ъ“ в региональном СУ СК РФ, 23 июля суд избрал в отношении главного инженера меру пресечения в виде домашнего ареста. В следственном органе добавили, что Октябрьский районный суд также рассматривает вопрос об определении меры пресечения второму сотруднику МП.Однако в суде отказались предоставлять информацию.

По словам юристов, подозреваемым грозит лишение свободы, а на предприятии могут провести дополнительные проверки надзорные органы.

«В случае вынесения обвинительного приговора главному инженеру может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без него. Другой сотрудник, обвиненный в посредничестве, может быть приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового. При этом если у сотрудников будет обнаружено какое-либо ценное имущество, оно будет арестовано и направлено на погашение штрафа»,— поясняет адвокат Коллегии адвокатов «Меклер и партнеры» Анатолий Клейменов.

На фоне частых новостей о задержании представителей правоохранительных и надзорных органов в Самарской области редки сообщения о взяточничестве сотрудников муниципальных организаций. Самый громкий случай произошел несколько лет назад с директором самарской гимназии № 1 Любовью Картамышевой. В 2017 году следователи сообщали, что госпожа Картамышева получила взятку в размере 600 тыс. руб. Эти деньги, по версии правоохранителей, передавались за прием двух детей жительницы Самары Елены Ксенофонтовой в гимназию и были первой частью изначально оговоренной суммы в 800 тыс. руб. В августе того же года при получении второй части на 200 тыс. руб. женщину задержали. В прошлом году Кировский районный суд освободил Любовь Картамышеву от наказания. Он переквалифицировал статью обвинения со взятки на превышение должностных полномочий и признал женщину виновной в преступлении, обязав ее уплатить штраф в размере 80 тыс. руб. Но поскольку она находилась в СИЗО, а затем под домашним арестом, суд освободил Любовь Картамышеву от штрафа. В текущем году бывшая директор самарской гимназии стала руководителем детского сада общеразвивающего вида № 186.

Сабрина Самедова