«Пусть Сергей Иванович и возьмет все в свои руки»

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов может вернуть единоначалие в руководстве исполнительной власти региона. Возможность объединения полномочий губернатора и председателя правительства, а также необходимость кардинальных реформ исполнительной власти он обсуждал с фракцией «Единая Россия» регионального заксобрания, о чем сообщил первый вице-спикер областного парламента Василий Гвоздев. Эксперты-экономисты не уверены, что предлагаемые реформы дадут желаемую эффективность госуправления. Политологи не исключают, что идея «слияния постов» может быть связана с подготовкой к будущим выборам главы региона.

В среду на заседании регионального заксобрания первый вице-спикер, секретарь реготделения «Единой России» Василий Гвоздев заявил о необходимости реформирования областной исполнительной власти и объединения полномочий губернатора региона и председателя облправительства. В своем выступлении он отметил, что сегодняшняя структура облправительства «неэффективна, громоздка, принятие решений от верха до низа занимает иногда месяцы», «много министров, а зампредов — больше, чем министров». «А мы должны сделать структуру профессиональной, быстрой и цифровой. И прежде чем формировать бюджет2020, сначала надо разобраться со структурой по всем уровням исполнительной власти, а потом уже под нее и под задачи нацпроектов формировать бюджет»,— сказал вице-спикер. Он предложил вернуться, «как это было раньше, к единоначалию», «потому что все равно все вопросы согласовываются с губернатором». «Структура (правительство региона. — „Ъ“) есть, а все равно все замыкается на губернаторе. Тогда пусть Сергей Иванович (Морозов. — „Ъ“) и возьмет все в свои руки»,— добавил господин Гвоздев.

Позднее он пояснил „Ъ“, что сказанное им — «это предложения фракции „Единая Россия“», которые обсуждались на встрече губернатора с фракцией, и «губернатор поддержал предложения». Детально раскрывать предложения по реформе господин Гвоздев не стал, однако пояснил, что структура облправительства «должна быть перестроена под задачи федеральной власти, под 12 нацпроектов». «Но не раздувать структуру правительства, а максимально упростить, и министр должен напрямую решать вопросы с первым лицом, а не быть безмолвным участником совещаний. После сокращений несколько сот миллионов точно высвободится»,— считает Василий Гвоздев. По поводу необходимости слияния постов губернатора и премьера он заметил, что это повысит скорость принятия решений, подчеркнув, что «правительство и его председатель не выросли до уровня, позволяющего снять с губернатора основную часть работы, и тот вынужден постоянно вмешиваться». Господин Гвоздев считает, что решения о реформировании правительства надо принять до 1 сентября, чтобы успеть все учесть при формировании бюджета.

Напомним, еще весной 2005 года, когда областная администрация была преобразована главой региона Сергеем Морозовым в правительство, состоялось разделение должностей губернатора и регионального премьера. Однако в феврале 2006 года прокуратура опротестовала это, указав, что разделение должностей противоречит федеральному законодательству, по которому высшее должностное лицо субъекта является руководителем высшего исполнительного органа. До 2016 года Сергей Морозов совмещал обе должности, однако в ноябре 2016 года, по инициативе губернатора, «в целях повышения эффективности управления» было вновь введено разделение функций. Прокуратура больше не была против.

Кто конкретно занимается подготовкой реформирования, ни в правительстве региона, ни в администрации губернатора „Ъ“ не смогли пояснить. Председатель облправительства Александр Смекалин сказал „Ъ“, что разговоры подобные шли, но о конкретных планах он ничего не слышал.

Между тем гендиректор регионального АНО «Центр стратегических исследований» (ЦСИ, занимается научно-методическим сопровождением деятельности губернатора и регионального правительства), доктор экономических наук Олег Асмус сообщил „Ъ“, что «направил губернатору предложения по реформированию правительства». Основной их смысл — преобразование министерств в агентства в форме госкорпораций, ОГКУ или АНО. «Останется администрация, на которую возложены госфункции, а исполнителями этих функций станут агентства. Чиновников не будет, зато увеличится маневренность агентств»,— пояснил господин Асмус, заметив, что за основу взят опыт Эстонии.

Получить комментарии губернатора не удалось — в администрации главы региона сослались на занятость Сергея Морозова.

Доктор экономических наук, завкафедрой экономического анализа и госуправления УлГУ Анатолий Лапин считает предложения ЦСИ «контрпродуктивными», поскольку «те же АНО будут также финансироваться за счет бюджета, только не будут иметь ограничений по использованию денег». «Кроме того, такие структуры ни за что не отвечают. Всегда должен быть чиновник, с которого можно будет спросить»,— заметил эксперт. В то же время он считает, что принцип проектных офисов, когда под конкретные задачи создаются на время их решения сборные команды квалифицированных специалистов, вполне оправдан. К проблемам неэффективности областной исполнительной власти господин Лапин также относит многочисленные совещания, обилие «контролек» без учета из значимости и массовые выезды чиновников в районы для обсуждения непервостепенных вопросов. Слияние должностей губернатора и председателя правительства он считает не самой лучшей мерой. «Действующая система с администрацией губернатора мне кажется более эффективной, поскольку администрация выступает в качестве некой контрольной структуры»,— считает господин Лапин.

Доктор политических наук Нина Дергунова уверена, что идеи реформирования и слияния должностей принадлежат самому губернатору, посредством вице-спикера он решил вывести их в публичную плоскость. «В чем смысл слияния — надо еще анализировать. Это некое звено стратегической линии. Либо это делается, чтобы достойно уйти, либо — чтобы заслуженно остаться и дальше на этом посту, чтобы избиратели не подумали, что премьер работает, а губернатор только представительствует»,— предположила политолог.

Сергей Титов, Ульяновск