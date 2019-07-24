В Тосно построят новое здание суда за 158 млн рублей

Управление судебного департамента в Ленинградской области объявило конкурс на выполнение работ по строительству здания для размещения Тосненского городского суда. Объект планируется возвести в Тосно на улице Радищева, у дома 20. Завершить строительство по плану подрядчику необходимо будет до декабря 2020 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 158 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, площадь нового Тосненского городского суда составит более 4,4 тыс. кв. м. Здание будет состоять из двух соединенных между собой блоков — одноэтажного и пятиэтажного.

Аукцион в электронной форме по выбору подрядчика пройдет 1 августа.