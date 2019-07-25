Пожары и пыль задымили Урал

Уральцы пожаловались на дымку, запах гари и лекарств. К их образованию в Свердловской области привели слабый ветер и высокая влажность, а в Екатеринбурге и вовсе произошло превышение ПДК мелкодисперсной пыли в 1,8 раза. Задымление чувствуют и на северных территориях — в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе. По мнению специалистов, дымку принесло ветром из Красноярского края, где действует 60 лесных пожаров.



На дымку с запахом гари во вторник пожаловались жители Екатеринбурга в соцсетях. В управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступили шесть жалоб на запах гари и лекарств в разных районах Екатеринбурга. «К образованию дымки и усилению процесса накопления вредных веществ в приземистом слое атмосферы привели слабый ветер и высокая влажность»,— сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Уральский гидрометцентр. Спасатели добавили, что в городе и его окрестностях нет техногенных или природных пожаров. «Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории МЧС проводят мониторинг состояния воздуха в различных районах города»,— пояснили спасатели. В свердловском министерстве природных ресурсов и экологии объявили о превышении ПДК мелкодисперсной пыли в Екатеринбурге в 1,8 раза. «Превышение зафиксировала автоматическая станция контроля за загрязнением воздуха на Коммунистической улице в Екатеринбурге»,— сообщается в справке о качестве воздуха. Синоптики прогнозируют улучшение состояния атмосферы через один-два дня: «Ветер изменится, кое-где пройдет дождь, воздух станет прозрачнее».

С начала пожароопасного сезона в Ханты-Мансийском автономном округе было зафиксировано 128 лесных пожаров общей площадью более 2,6 тыс. га. Окружной департамент недропользования и природных ресурсов и МЧС ежедневно информируют граждан о местах пожаров, где они зарегистрированы за последние сутки, и их протяженности. Так, к утру среды действовало три лесных пожара на 519 га. Сейчас в регионе прогнозируются 1-4 классы пожарной опасности.

В понедельник, 22 июля, управление МЧС по ХМАО сообщало, что в восточных и центральных районах региона наблюдались дымка и запах гари. При этом пожаров зафиксировано не было. По мнению специалистов, причиной задымлений стали лесные пожары в Красноярском крае. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 24 июля в Красноярском крае действовало 60 пожаров на землях лесного фонда (49,8 тыс. га). Во вторник под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина прошло совещание по вопросу борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае и ХМАО. Господин Кобылкин поручил Рослесхозу «скоординировать и проконтролировать действия, направленные на тушение лесных пожаров», Росгидромету — проследить за состоянием воздуха в населенных пунктах, а субъектам — пересмотреть границы зон контроля, чтобы «исключить вероятность перехода лесных пожаров и предотвратить появление задымлений».

В Ямало-Ненецком автономном округе к утру среды было ликвидировано шесть пожаров на площади 517,9 га, зарегистрированных с вечера вторника. В момент подготовки материала погашено еще два пожара на площади 11 га. По данным МЧС по ЯНАО с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 89 очагов природных пожаров на общей площади 1,7 тыс. га.

В Тюменской области за сутки зафиксирован только один лесной пожар в Вагайском районе на площади 0,7 га. Причем, причина — неосторожное обращение с огнем со стороны местного населения. Сейчас в области действует особый противопожарный режим, по которому людям запрещается посещать леса, разводить костры, проводить пожароопасные работы как на землях лесного фонда, так и на дачах. Кроме того, как сообщает местное управление МЧС со ссылкой на Росгидромет, из-за северного ветра дым от лесных пожаров сибирских регионов дошел и до Тюменской области.

При задымлении МЧС рекомендует гражданам пить больше воды, чаще делать влажную уборку помещений и принимать душ. Специалисты спасательной службы также советуют не открывать окна в домах и снизить физическую активность, а при плохом самочувствии немедленно обращаться к врачу.

Дарья Соколова, Мария Арабей