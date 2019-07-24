Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv

Латвийские власти заблокировали сайт Baltnews.lv, который принадлежит МИА «Россия сегодня». Как сообщает «РИА Новости», со ссылкой на уведомление национального регистратора доменов, МИД Латвии счел, что работа портала является нарушением положения ЕС от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

«… регистрация доменного имени baltnews.lv представляет собой нарушение положений регламента, и, следовательно, лица, виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности согласно Уголовному кодексу Латвийской Республики»,— говорится в письме администратору сайта Baltnews.lv от администратора реестра доменов.

Ранее в июле суд в Вильнюсе утвердил решение Литовской комиссии по радиовещанию и телевидению о закрытии доступа к сайту агентства «Sputnik Литва» из-за нарушения авторского права. До этого шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем Вильнюс был задержан в местном аэропорту с формулировкой «угроза национальной безопасности».