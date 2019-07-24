В Калининграде начальника отдела МВД задержали за взятки от нелегального добытчика янтаря

В Калининграде задержан начальник отдела МВД одного из городских районов. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, полковник Анатолий Семашко, ранее возглавляя отдел МВД России в городе Светлом Калининградской области, сговорившись со своим подчиненным, с июня 2015 по октябрь 2016 года получал от нелегального добытчика янтаря деньги не менее двух раз в неделю. Взамен полицейские обещали местному жителю общее покровительство.

Как полагают следственные органы, за указанный период времени, полицейские получили от добытчика-нелегала более 1 млн руб. Полицейский задержан, допрошен, у него дома и на работе проведены обыски. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщила пресс-служба управления СКР России по Калининградской области.

УМВД России по Калининградской области назначило проведение служебной проверки в отношении подозреваемого. «Следственные органы подозревают его в должностных преступлениях, совершенных в 2015–2016 годах. В случае подтверждения вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет предусмотренную законом ответственность»,— сообщили “Ъ” в УМВД.

Отметим, что незаконная добыча янтаря, главного природного богатства Калининградской области,— распространенное в регионе преступление. Борьбой с «янтарными копателями» власти занимаются на протяжении нескольких последних лет с переменным успехом. Регулярно проводятся рейды, в ходе которых изымаются тонны поделочного камня и спецтехника, используемая для его добычи, а нарушителей штрафуют.

Депутаты областной думы не раз поднимали вопрос об ужесточении наказания за незаконную добычу янтарям и обращались к коллегам в Госдуму. Но кардинальных решений до сих пор не принято. По оценке независимых наблюдателей, в целом криминальная ситуация вокруг добычи и реализации янтаря в Калининграде остается напряженной.

Александр Гмырин, Калининград