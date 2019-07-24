Итоги четвертой регаты серии вечерних па-русных соревнований «КоммерсантЪ 2019»

По иронии судьбы именно команда «Коммерсантъ», ведомая шкипером Глебом Чижиком, выиграла четвертую регату одноименной Серии, команда Дмитрия Орлова завоевала се-ребро, третье место досталось команде Романа Шаталова.

Серия регат «Коммерсантъ» существует уже три года, целью проекта является популяри-зация парусного спорта: в регатах может принять участие любой желающий.

18 июля 2019 года в Яхт-клубе Санкт-Петербурга прошла очередная парусная регата Се-рии вечерних регат «Коммерсантъ». Несмотря на непростые погодные условия - небо в ту-чах, средний ветер от 8 до 12 узлов и противный мелкий дождь - в гонках приняло участие 5 команд, среди них и два корпоративных экипажа: экипаж «Коммерсанта» и экипаж гене-рального партнера регаты МегаФона, в составе которого принимал участие в гонках гене-ральный директор компании Геворк Вермишян.

По итогам четырех гонок, в непростой борьбе, при равенстве очков победила команда «Коммерсантъ», ведомая шкипером Глебом Чижиком. Ребята финишировали 3-1-2-1, при равенстве очков обойдя команду Дмитрия Орлова за счёт лучшего прихода в последней гонке.

Глеб Чижик, шкипер команды «Коммерсантъ»: «Секрет прост: надо как можно лучше стартовать! Дистанция короткая, поэтому хорошие старты на хорошей скорости да-вали нам большое преимущество. Мы могли контролировать соперников, не давая им возможности обойти нас».

«Управление яхтой можно сравнить со швейцарскими часами, шестеренки которых, большие и маленькие, должны работать в унисон. Это потрясающе, когда каждый выиг-ранный миллиметр помогает опередить яхту соперника на полкорпуса. Во время гонки мы периодически хватали друг друга за шиворот, чтобы не вывалиться за борт. В таких условиях стираются границы между руководителями и сотрудниками. И если поначалу мы притирались - и яхта шла посредственно, то на следующих кругах стало получаться лучше и интереснее», – прокомментировал генеральный директор ПАО «Мегафон» Геворк Вермишян.

В результате места распределились следующим образом:

Первое место — команда «Коммерсантъ»

Глеб Чижик (шкипер)

Анастасия Груздева

Константин Павшуков

Андрей Ошурков

Второе место — команда Дмитрия Орлова

Дмитрий Орлов (шкипер)

Анатолий Коваленко

Андрей Платцев

Роман Щекалев

Третье место — команда Романа Шаталова

Роман Шаталов (шкипер)

Олег Кметь

Станислав Сазонов

Марина Латышева

Четвертое место — команда «Мегафон»

Виктор Щулькин (шкипер)

Геворк Вермишян

Анна Волкова

Виктория Должевская

Алексей Кутасевич

Михаил Космодемьянский

Пятое место — команда Бориса Тимофеева

Борис Тимофеев (шкипер)

Артем Демин

Светлана Демина

Сергей Сапрыкин

Анна Краснопольская

Регата «КоммерсантЪ» — соревнование на парусных яхтах, состоящее не менее чем из трех гонок. В каждой гонке участвуют несколько яхт, экипажи которых под руководством профессиональных шкиперов-инструкторов стремятся финишировать раньше своих соперников, пройдя определенную дистанцию. Экипаж состоит из пяти человек.

Организаторами традиционно выступают Яхт-клуб Санкт-Петербурга и ИД «Коммерсантъ», генеральный партнер: «МегаФон», технический партнер – компания «М-марин».