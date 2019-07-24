В Москве на 25% чаще стали покупать квартиры в новостройках бизнес-класса

По итогам второго квартала 2019 года объем сделок в новостройках бизнес-класса в Москве вырос на 25%. По данным международной консалтинговой компании Knight Frank (.pdf), средняя стоимость квадратного метра составляла 276 тыс. руб., что на 5–15% выше аналогичного показателя прошлого года.

«По итогам первого полугодия 2019 года первичный рынок жилья бизнес-класса Москвы представлен 107 комплексами. Совокупный объем предложения квартир и апартаментов бизнес-класса за шесть месяцев сократился на 2%. Рост средневзвешенной цены за квартал составил 2%, за полугодие — 3%»,— говорится в материалах исследования.

Аналитики объясняют рост объема сделок кампанией застройщиков перед переходом от долевого строительства к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов». При этом отмечается, что «порядка 60% новостроек будут достраиваться по старым правилам».

Напомним, внедрение механизма обязательного использования эскроу-счетов стимулировало застройщиков массово искать способы обхода этого механизма. Одним из них может стать переход части рынка на продажу жилья по договорам переуступки прав собственности. Эта схема и послужила ростом количества договоров долевого участия, поскольку девелоперы могли продавать первичное жилье сами себе.

Подробнее — в материале “Ъ” «Застройщики жилья настроились на переуступку».