«Корпорация развития Удмуртии» планирует выйти на прибыль к концу года

К концу 2019 года «Корпорация развития Удмуртии» планирует выйти на прибыль. Об этом сообщил гендиректор корпорации Константин Сунцов.

«У нас выручка выросла за первое полугодие на 30% и составила 6,3 млн руб. Мы работали на упрощенной системе налогообложения. К концу года мы планируем выйти на прибыль»,— заявил господин Сунцов.

По его словам, сегодня организация зарабатывает на сопровождении проектов государственно-частного партнерства, бизнес-планах и прочих платных услугах. «Люди сравнивают нас и федеральные компании, у нас цена гораздо ниже на те же самые услуги. Нам это помогает выходить на самоокупаемость»,— пояснил Константин Сунцов.

Кроме того, корпорация бесплатно оказывает поддержку субъектам МСП в рамках нацпроектов. Только за 1 полугодие ее получили 1,7 тыс. предпринимателей.