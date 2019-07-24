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Фото: prav.tatarstan.ru

КЗСК отправили на торги

На стратегическом предприятии открыли конкурсное производство

Коммерсантъ (Казань) от

Казанский завод синтетического каучука (КЗСК), который имеет статус стратегического предприятия, будет выставлен на аукцион. Вчера Арбитражный суд Татарстана признал завод банкротом и открыл в отношении его имущества конкурсное производство. На этом настаивал главный кредитор КЗСК — госкорпорация «ВЭБ.РФ». Минпромторг России, который был озабочен сохранением завода, не стал препятствовать банкротству. Однако власти считают необходимым, чтобы казанский завод продолжил выполнять гособоронзаказ. По мнению экспертов, предприятие могут приобрести близкие к государству структуры не дороже чем за 8 млрд руб.


Вчера Арбитражный суд Татарстана признал несостоятельным ОАО «КЗСК». «Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство»,— сказано в арбитражной картотеке. Конкурсным управляющим назначена Ольга Рушицкая — член саморегулируемой организации «Развитие», которая ранее была внешним управляющим завода. Долги предприятия перед кредиторами превысили 5 млрд руб.

Напомним, казанский завод работает с 1936 года. На сайте КЗСК сказано, что он выпускает 160 наименований продукции для 5 тыс. потребителей России и зарубежья. Завод преимущественно финансировался банком «Спурт», у которого в июле 2017 года была отозвана лицензия. Совладельцу «Спурта» Евгении Даутовой (была признана виновной в незаконном выводе денег из банка) принадлежит более 30% акций завода. В 2016 году КЗСК произвел продукции на 2,4 млрд руб., в том числе каучук СКБ, латекс, силиконовый каучук. В 2017 году объемы производства сократились втрое — до 728 млн руб., выручка предприятия упала с 2,09 млрд руб. до 662 млн руб. Завод получил убыток от продаж в размере 1,34 млрд руб., а чистый убыток достиг 1,72 млрд руб. Данные за 2018 год не опубликованы.

С 2014 года КЗСК реализовывал крупный проект по строительству завода кремнийорганических мономеров и продуктов их переработки — «КЗСК-Силикон». Изначально его стоимость определялась в 9,8 млрд руб., из которых 7,8 млрд руб. должны были составить кредитные средства ВЭБа, остальное — инвестиции владельцев КЗСК и около 850 млн руб. из федеральных целевых программ. Однако в феврале 2016 года ВЭБ прекратил финансирование проекта в связи с удвоением стоимости строительства. Банк успел вложить 3,7 млрд руб. под поручительство самого КЗСК. После краха «Спурта» было инициировано банкротство АО «КЗСК-Силикон». В январе 2018 года в отношении имущества «дочки» КЗСК было введено конкурсное производство.

Сам КЗСК находился под временным наблюдением с марта 2018 года. В августе на заводе до февраля 2020 года было введено внешнее управление. Однако прежнему арбитражному управляющему Павлу Медведеву не удалось утвердить план внешнего управления КЗСК. На собрании в апреле 2019 года этот вопрос был снят с повестки представителями ВЭБа, на который приходится более 70% всей задолженности КЗСК, или 3,7 млрд руб. Госкорпорация взяла фактический контроль над ходом банкротства. Был сформирован комитет кредиторов, состоящий только из представителей банка. А 10 июля комитет принял решение ходатайствовать об открытии конкурсного производства в отношении должника. Среди других кредиторов КЗСК — банк «Спурт» (530,7 млн руб.), налоговая (292,4 млн руб.), Акибанк (233,8 млн руб.), банк «Йошкар-Ола» (114 млн руб.), Татагропромбанк (51,9 млн руб.).

Против банкротства ранее выступали власти Татарстана. Вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов выражал надежду, что «в скором времени решится ключевой вопрос» о новом инвесторе КЗСК и его «дочки» «КЗСК-Силикон». Он отмечал, что завод не прекращал выпуск продукции и ему «удалось выполнить» гособоронзаказ 2018 года. В апреле 2018 года властям Татарстана удалось включить КЗСК в перечень стратегических предприятий России. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял о том, что российские власти также намерены найти возможности сохранения КЗСК.

Вчера на заседании Арбитражного суда Татарстана стало известно, что федеральное министерство представило заключение о необходимости продолжить деятельность завода, даже если в отношении КЗСК будет введено конкурсное производство. Таким образом, Минпромторг России не стал препятствовать банкротству стратегического предприятия.

«Учитывая уровень важности КЗСК для экономики Татарстана и для оборонно-промышленного комплекса страны, процедура конкурсного производства не должна сказаться на работе предприятия»,— полагает директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова. Она отмечает, что банкротство КЗСК — «не прецедент»: в 2017 году банкротами были признаны сразу 12 подобных предприятий. Госпожа Шлапакова указывает, что завод будет выставлен на аукцион «с целью наиболее выгодной продажи для покрытия долговых обязательств перед основным кредитором — Внешэкономбанком».

Эксперты затрудняются сказать, кто может выступить покупателем КЗСК. «Учитывая его функции по выполнению гособоронзаказа, есть большая вероятность, что это будет окологосударственная структура»,— предполагает Анна Шлапакова. Она напоминает, что в 2017 году «Ростеху» предлагалось стать главным акционером «через приобретение акций в новой дополнительной эмиссии стоимостью 6,9 млрд руб.», но госкорпорация не согласилась. «Оценка активов КЗСК в 2017 году составляла 8,6 млрд руб., можно предположить, что за истекший период времени она несколько снизилась – предприятие может быть выставлено на торги в пределах 8 млрд руб.»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов


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