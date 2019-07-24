КЗСК отправили на торги

Казанский завод синтетического каучука (КЗСК), который имеет статус стратегического предприятия, будет выставлен на аукцион. Вчера Арбитражный суд Татарстана признал завод банкротом и открыл в отношении его имущества конкурсное производство. На этом настаивал главный кредитор КЗСК — госкорпорация «ВЭБ.РФ». Минпромторг России, который был озабочен сохранением завода, не стал препятствовать банкротству. Однако власти считают необходимым, чтобы казанский завод продолжил выполнять гособоронзаказ. По мнению экспертов, предприятие могут приобрести близкие к государству структуры не дороже чем за 8 млрд руб.



Вчера Арбитражный суд Татарстана признал несостоятельным ОАО «КЗСК». «Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство»,— сказано в арбитражной картотеке. Конкурсным управляющим назначена Ольга Рушицкая — член саморегулируемой организации «Развитие», которая ранее была внешним управляющим завода. Долги предприятия перед кредиторами превысили 5 млрд руб.

Напомним, казанский завод работает с 1936 года. На сайте КЗСК сказано, что он выпускает 160 наименований продукции для 5 тыс. потребителей России и зарубежья. Завод преимущественно финансировался банком «Спурт», у которого в июле 2017 года была отозвана лицензия. Совладельцу «Спурта» Евгении Даутовой (была признана виновной в незаконном выводе денег из банка) принадлежит более 30% акций завода. В 2016 году КЗСК произвел продукции на 2,4 млрд руб., в том числе каучук СКБ, латекс, силиконовый каучук. В 2017 году объемы производства сократились втрое — до 728 млн руб., выручка предприятия упала с 2,09 млрд руб. до 662 млн руб. Завод получил убыток от продаж в размере 1,34 млрд руб., а чистый убыток достиг 1,72 млрд руб. Данные за 2018 год не опубликованы.

С 2014 года КЗСК реализовывал крупный проект по строительству завода кремнийорганических мономеров и продуктов их переработки — «КЗСК-Силикон». Изначально его стоимость определялась в 9,8 млрд руб., из которых 7,8 млрд руб. должны были составить кредитные средства ВЭБа, остальное — инвестиции владельцев КЗСК и около 850 млн руб. из федеральных целевых программ. Однако в феврале 2016 года ВЭБ прекратил финансирование проекта в связи с удвоением стоимости строительства. Банк успел вложить 3,7 млрд руб. под поручительство самого КЗСК. После краха «Спурта» было инициировано банкротство АО «КЗСК-Силикон». В январе 2018 года в отношении имущества «дочки» КЗСК было введено конкурсное производство.

Сам КЗСК находился под временным наблюдением с марта 2018 года. В августе на заводе до февраля 2020 года было введено внешнее управление. Однако прежнему арбитражному управляющему Павлу Медведеву не удалось утвердить план внешнего управления КЗСК. На собрании в апреле 2019 года этот вопрос был снят с повестки представителями ВЭБа, на который приходится более 70% всей задолженности КЗСК, или 3,7 млрд руб. Госкорпорация взяла фактический контроль над ходом банкротства. Был сформирован комитет кредиторов, состоящий только из представителей банка. А 10 июля комитет принял решение ходатайствовать об открытии конкурсного производства в отношении должника. Среди других кредиторов КЗСК — банк «Спурт» (530,7 млн руб.), налоговая (292,4 млн руб.), Акибанк (233,8 млн руб.), банк «Йошкар-Ола» (114 млн руб.), Татагропромбанк (51,9 млн руб.).

Против банкротства ранее выступали власти Татарстана. Вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов выражал надежду, что «в скором времени решится ключевой вопрос» о новом инвесторе КЗСК и его «дочки» «КЗСК-Силикон». Он отмечал, что завод не прекращал выпуск продукции и ему «удалось выполнить» гособоронзаказ 2018 года. В апреле 2018 года властям Татарстана удалось включить КЗСК в перечень стратегических предприятий России. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял о том, что российские власти также намерены найти возможности сохранения КЗСК.

Вчера на заседании Арбитражного суда Татарстана стало известно, что федеральное министерство представило заключение о необходимости продолжить деятельность завода, даже если в отношении КЗСК будет введено конкурсное производство. Таким образом, Минпромторг России не стал препятствовать банкротству стратегического предприятия.

«Учитывая уровень важности КЗСК для экономики Татарстана и для оборонно-промышленного комплекса страны, процедура конкурсного производства не должна сказаться на работе предприятия»,— полагает директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова. Она отмечает, что банкротство КЗСК — «не прецедент»: в 2017 году банкротами были признаны сразу 12 подобных предприятий. Госпожа Шлапакова указывает, что завод будет выставлен на аукцион «с целью наиболее выгодной продажи для покрытия долговых обязательств перед основным кредитором — Внешэкономбанком».

Эксперты затрудняются сказать, кто может выступить покупателем КЗСК. «Учитывая его функции по выполнению гособоронзаказа, есть большая вероятность, что это будет окологосударственная структура»,— предполагает Анна Шлапакова. Она напоминает, что в 2017 году «Ростеху» предлагалось стать главным акционером «через приобретение акций в новой дополнительной эмиссии стоимостью 6,9 млрд руб.», но госкорпорация не согласилась. «Оценка активов КЗСК в 2017 году составляла 8,6 млрд руб., можно предположить, что за истекший период времени она несколько снизилась – предприятие может быть выставлено на торги в пределах 8 млрд руб.»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов