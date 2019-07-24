Все для «Любимова»

Большая часть средств от приватизации аэропорта Пермь (1 млрд руб.) так и осталась в распоряжении АО «Корпорация развития Пермского края». Как выяснил „Ъ-Прикамье“, эти средства были инвестированы в строительство ЖК «Любимов». Прежние краевые власти обещали их вернуть в бюджет через дивиденды. Также по итогам 2018 года АО получило прибыль в 300 млн руб. от размещения денег на депозитах, но по решению учредителя они тоже останутся в обществе.



АО «Корпорация развития Пермского края» опубликовало отчетность за 2018 год. Госкомпания занимается инвестированием в строительство ЖК «Любимов» (Березники), оперирует поступающими ей бюджетными средствами и средствами частных инвесторов. В 2018 году общество перечислило подрядчикам 8,1 млрд руб., то есть почти все имевшиеся на счетах деньги (остатки 2017 года (4,768 млрд руб.) и поступившие в отчетном периоде 3,4 млрд руб.). На конец года на счете АО было лишь 104 млн руб.

В 2018 году чистая прибыль АО снизилась более чем в два раза, с 566 до 250 млн руб. Как сообщал „Ъ-Прикамье“ ранее, основой прибыли общества двухлетней давности стала сделка по продаже корпорации 74,9% акций АО «Международный аэропорт Пермь», которая по времени растянулась на три года. В 2017-м инвестор аэропорта «Новапорт» закрыл сделку, перечислив оставшийся миллиард из 1,5 млрд руб. в рамках инвестсоглашения.

Прибыльность 2018 года сложилась, в основном, от размещения временно свободных денег на банковских депозитах (ВТБ, Сбербанк) — 305 млн руб., что в три раза больше показателя 2017 года (117 млн руб.). Однако в 2017-м на счетах КРПК находилось в среднем в месяц 1,6 млрд свободных рублей, а в 2018-м уже в три раза больше (4,5 млрд руб.).

Прибыль корпорации, по решению учредителя (минстроя), останется в АО. Как пояснили „Ъ-Прикамье“ в КРПК, по итогам деятельности 2018 года учредитель принял решение не выплачивать дивиденды. Также на балансе КРПК остался 1 млрд руб., полученный от «Новапорта». А чистая прибыль за 2017 год была распределена так: 28 млн руб. отправлено в резервный фонд корпорации, 538 млн руб. оставлены нераспределенными.

Напомним, при внесении акций аэропорта на баланс КРПК прежние краевые власти обещали депутатам заксобрания перечислять дивиденды от продажи аэропорта как минимум в течение трех лет. В КРПК уточнили, что выплаты в бюджет края были совершены только по итогам 2015 и 2016 годов на сумму 500 млн руб.

В минстрое лишь сообщили, что частичная выплата дивидендов от продажи аэропорта состоялась.

Источник в кабмине пояснил, что средства от продажи аэропорта были инвестированы в строительство ЖК «Любимов». По его информации, в прошлом году были проблемы с федеральным финансированием, а также сложности с поиском подрядчиков. Сейчас они решены, и финансирование проекта идет как надо, отметил собеседник. Он также добавил, что КРПК станет меньше зарабатывать на размещении денег в банке, поскольку денежных остатков, в принципе, станет меньше.

По оценке Натальи Шиловой, члена ПРОО «Профессиональный союз налогоплательщиков», отдача от размещения средств КРПК на депозитах составит 7,4%. «Средняя доходность депозитов была близка к учетной ставке, которая в 2018 году изменялась от 7,25 до 7,75%. Это в целом подтверждает полученную рентабельность в 7,4%»,— отмечает эксперт. При этом другая деятельность АО была более рентабельной — 15,8%. В целом, по мнению эксперта, финансовое положение АО «КРПК» стабильно — оборотные активы значительно превышают краткосрочные обязательства. При этом большая часть оборотных активов представляет собой высоколиквидные депозиты и остатки на расчетных счетах, добавляет госпожа Шилова.

Председатель бюджетного комитета заксобрания края Елена Зырянова отмечает, что депутаты парламента могут проконтролировать расходование средств КРПК, только являясь членами совета директоров общества. «Открытое акционерное общество — это публичная компания, которая контролируется миноритарными акционерами. Когда АО не имеет миноритариев (на 100% принадлежит государству), то контроль ослабляется. А бюджетные деньги, привлекаемые в качестве инвестиций, выходят из-под контроля бюджетного законодательства. Такое АО контролируется собственником в лице органа исполнительной власти»,— отмечает госпожа Зырянова.

Вячеслав Суханов