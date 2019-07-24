Неполный Benz

Компания «Телта-МБ», ранее специализировавшаяся исключительно на продажах Mercedes, решила увеличить число брендов. Сейчас компания реализует еще Citroen и получила дилерство китайских малотоннажных грузовиков Foton. В планах получение еще нескольких дилерств, возможно, Opel. В компании объясняют это рыночными реалиями. Эксперты поддерживают их стремление, но отмечают, что могут быть сложности с согласованием у ключевого дилера.



Пермский дилер Mercedes — ООО «Телта МБ» заключило новый дилерский контракт, уже второй за месяц. Теперь компания является продавцом китайских мало- и среднетоннажных грузовиков Foton. Вторым дилером марки в Перми является ООО «Демидыч», специализирующееся исключительно на продукции из КНР. В июне «Телта-МБ» заключила дилерский контракт с Citroen. Таким образом, в портфеле компании за короткий период времени стало три марки.

Управляющая ООО Анна Карпова сообщила, что в ближайшее время компания планирует удвоить число продаваемых брендов. «В нынешней экономической ситуации сложно выжить монобренду»,— пояснила она рост портфеля продаваемых марок. По ее словам, многие автосалоны стараются следовать данному тренду.

Продавать такое количество марок (пять или шесть) позволяет действующий автосалон Mercedes Benz (ул. Крисанова, 4). Его общая площадь — 7,5 тыс. кв. м, под шоурум используется до 2 тыс. кв. м, уточнила глава компании. Само здание имеет два наземных этажа и один подземный. На каждом может быть представлено несколько марок, и благо, китайские бренды не имеют большой линейки авто.

В планах компании — вывести на рынок Перми китайские бренды, пока не работающие в РФ и только собирающиеся начать продажи. Также «Телта» рассчитывает на продолжение сотрудничества с холдингом PSA (Peugeot, Citroen), его итогом может стать возвращение в Пермь Opel.

Пермские дилеры осторожно относятся к проекту «Телты». «Мое мнение — если ты умеешь хорошо продавать Mercedes, то и делай это. Продавать рядом китайские бренды — не вижу логики»,— считает Олег Боровик, владелец «Эксперт Авто» (дилер Lada).

«Китайские франшизы — дешевый входной билет и быстрый запуск. Тут не надо долго согласовывать, можно уложиться в два месяца — от первого визита в Москву до открытия салона»,— отмечает экс-директор по продажам «УралАвтоИмпорта», основатель HR-агентства Detkin&Co Алексей Деткин.

Сергей Репин, директор по развитию холдинга «Сатурн-Р» (12 брендов), понимает стремление дилера продавать в одном салоне как можно больше брендов: «Цель — больше продавать и больше зарабатывать. Доходность автобизнеса с 2014 года резко сократилась». «Но, зная подходы крупных импортеров, особенно брендов премиум-сегмента, плохо представляю, как совмещать под одной крышей продажи Mercedes и любого другого бренда. Китайцам, обычно, все равно, а остальные ревностно следят за этим. Самому интересно, как это будет выглядеть»,— считает участник рынка.

Анна Карпова сообщила „Ъ-Прикамье“, что компания уже уведомила представительство немецкого производителя о заключении дополнительных договоров. «Мы ищем совместное решение о позиционировании. Все наши шаги будут согласованы с Mercedes. Ничто не помешает клиентам марки получать у нас достойное обслуживание. Для нас это флагманский бренд».

Вячеслав Суханов