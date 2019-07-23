Экс-председатель Партии экономической свободы, бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США «из-за непрекращающейся слежки в России». Об этом господин Боровой рассказал в интервью «Голосу Америки».

По его словам, в 2014 году за ним началась так называемая «установочная слежка», с помощью которой изучают расписание человека. «Если такую слежку назначили, значит вы — часть какого-то большого проекта. Это вполне может быть и убийство, уезжайте быстрее и подальше»,— рассказал он.

Господин Боровой переехал в Лос-Анджелес в 2014 году, после чего, отмечает он, в 2015-м был убит политик Борис Немцов. «И когда вот сейчас началась слежка профессиональная, я решил не испытывать судьбу. Я на всякий случай попросил политического убежища в США»,— сказал он. Господин Боровой не сможет посещать Россию пять лет из-за рассмотрения его заявления. В США он планирует заниматься бизнесом и читать лекции по математике.

Константин Боровой в 1990–1992 годах являлся председателем Российской товарно-сырьевой биржи, одной из первых в России, а в 1991–1994 годах возглавлял АО РИНАКО, которое входило в пятерку крупнейших инвесткомпаний страны. В 1995–1999 годах — депутат Госдумы.