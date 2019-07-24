Мусор становится невыносимым

Транспортные компании, осуществляющие вывоз мусора в Новосибирской области, заявили о невозможности продолжать работу. По данным перевозчиков, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «Вис») задолжал им более 700 млн руб., из-за чего перевозчики накопили долги по ГСМ. Компании просят губернатора Андрея Травникова вмешаться в ситуацию и взять ее под контроль.



Новосибирские транспортные компании, осуществляющие вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионе, заявили о невозможности продолжать свою деятельность. Они обратились к властям Новосибирской области с просьбой взять под контроль ситуацию взаимодействия перевозчиков и ООО «Экология-Новосибирск» — регионального оператора по обращению с ТКО (копия обращения к губернатору Андрею Травникову есть в распоряжении “Ъ”). Транспортники указывают на то, что задержки со стороны регоператора оплаты работ и услуг, выполненных перевозчиками и полигонами, грозят банкротством большинству компаний, занятых в этой сфере. По данным авторов обращения, долг «Экологии-Новосибирск» перед полигонами и транспортными компаниями с начала года превысил 700 млн руб. «Компании не могут своевременно платить налоги, зарплату. У всех образовался значительный долг по ГСМ»,— говорится в письме.

«Экология-Новосибирск» получила статус регионального оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области в июле 2018 года. Соглашение с областными властями подписано на 10 лет. Компания согласилась заниматься обработкой, обезвреживанием и захоронением отходов за 30,08 млрд руб. Основным владельцем компании (75%) является ООО КПФ, принадлежащее группе «Вис».

Кроме этого, перевозчики жалуются властям на то, что акты сдачи-приемки оказанных услуг за апрель-май рег­оператор подписал лишь в июле. При этом принято лишь 60% работ, остальные будут приняты только после проведения дополнительных проверок. «Это коснулось абсолютно всех перевозчиков, с которыми "Экология-Новосибирск" заключила договора на вывоз мусора. Мы возили субботники, мы по команде вычищали город, а сейчас нам говорят, что будут какие-то дополнительные проверки и только после этого, возможно, будет оплата»,— рассказал “Ъ” гендиректор ООО «Оператор Эко сфера» Владимир Булычев. «Мы за свои деньги работаем уже давно, долги растут, к тому же пытаются заплатить меньше за уже выполненную работу. Я навозил кубов согласно тарифу, есть документы, есть ГЛОНАСС — вся работа прозрачна. Но нас просят простить 40% оплаты. Это очень, очень плохая ситуация. Она никого не устраивает. Работать в таких условиях мы не хотим. Если будут платить, как обещали, — отлично, если ничего не изменится, то распрощаемся с этой сферой»,— говорит гендиректор ООО «Сибирьэкотранспорт» Григорий Гончар.

В числе претензий перевозчиков — размеры штрафов, выставляемых регоператором транспортным компаниям. Нередко, отмечают перевозчики, они превышают сумму договоров. «Когда компания, имеющая оборот 6 млн руб., получает штраф на 3 млн руб. за 10 невывозов мусора, иначе как выдавливанием с рынка эти действия не назовешь»,— говорит Владимир Булычев. По его словам, транспортные компании региона готовят обращение также в антимонопольную службу с жалобой «на принуждение перевозчиков к уменьшению оплаты за свои услуги».

«Мы долго терпели, понимали, что система сбора мусора только выстраивается в регионе. Сегодня выхода у нас нет — машины заправлять водой пока не придумали, зарплату людям платить нечем. Многие компании привлекали кредиты, чтобы работать на уровне, который требует регоператор. Если так будет продолжаться, то через неделю мы остановимся, а город утонет в мусоре»,— говорит Владимир Булычев. Остановка вывоза мусора в городе на один день потребует после этого двухнедельных работ по уборке отходов, остановка на три дня вызовет мусорный коллапс, отмечает он. По его данным, ежегодный объем вывоза мусора в Новосибирской области составляет около 9 млн куб. м.

Всего, по данным сайта «Экологии-Новосибирск», опе­раторами по вывозу ТКО в области являются 12 компаний. Однако, как уточнил Владимир Булычев, перевозчиков гораздо больше — они работают в районах на условиях договоров субподряда: «Именно они могут первыми остановить работу из-за отсутствия денег. В городе перевозчики будут держаться до последнего, учитывая последствия».

В «Экологии-Новосибирск» не предоставили комментарии на запрос “Ъ”.

«Ситуация очень тяжелая. Ряд перевозчиков ТКО обращались к депутатам с информацией о возникшей проблеме. В июле в правительстве области было проведено совещание под председательством первого заместителя председателя правительства региона Владимира Знаткова с участием представителей "Вис", на котором, в частности, было дано поручение минЖКХ разработать механизм действий властей в случае лишения регоператора его статуса»,— говорит заместитель главы комитета по строительству, ЖКХ и тарифам заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко. Он отметил, что невозможность регоператора рассчитываться с перевозчиками и полигонами — это «прямое невыполнение им договорных обязательств». «В таких условиях с компанией нужно расторгать договор. Лишать его статуса оператора. Другого пути нет. Однако механизм избрания нового оператора может занять до 10 месяцев»,— говорит он.

По мнению Вадима Агеенко, причиной образования долгов регоператора стала низкая собираемость платы с населения (50%), сложности с получением банковских кредитов, учитывая высокие риски в этой отрасли, а также недостаточное количество договоров с юрлицами на услуги регоператора. «Из 30 тыс. договоров, которые обеспечили бы 35% сборов, договора были заключены лишь с 5 тыс. юрлиц»,— уверен он.

Глава минЖКХ региона Денис Архипов отказался от комментариев.

Если нарушения в работе регоператора, указанные перевозчиками ТКО, будут подтверждены, а меры воздействия на компанию в виде предупреждений и предписаний исчерпаны, он вполне может лишиться своего статуса, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Заставить "Экологию-Новосибирск" выполнить свои обязательства перевозчики могут через суд, и если факты формирования долга подтвердятся, то, скорее всего, суд обяжет регоператора погасить задолженность»,— считает он.

Оксана Павлова