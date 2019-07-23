Предположительно двое россиян погибли в Италии в результате крушения вертолета

В результате крушения вертолета у итальянского острова Горгона в Тоскане погибли двое человек. Как сообщают местное издание La Nazione и итальянская общественная телерадиокомпания RAi, погибшие предположительно являются россиянами. Авария произошла вечером 22 июля. Тело женщины было извлечено из воды, мужчину — предположительно владельца вертолета,— ищут спасатели. По данным прокуратуры, за штурвалом находилась женщина.

Небольшой вертолет Robinson 66, который вылетел из города Комо недалеко от Милана, совершил промежуточную остановку в аэропорту города Масса. Оттуда он направился к острову Сардиния.

В настоящее время спасательные службы порта Ливорно обследуют место происшествия. Информации о причинах крушения вертолета пока нет. Российские дипломатические службы не сообщали о гибели россиян.