Белорусских кур разведут в Подмосковье

Белорусской продовольственной группе «Серволюкс» потребовалось полгода, чтобы найти в Подмосковье площадку для локализации выпуска курятины. Компания купила обанкротившуюся фабрику «Загорский бройлер» под Сергиевым Посадом. Белорусский производитель выходит на высококонкурентный рынок. Но он вынужден открыть производство в России, чтобы минимизировать риски из-за регулярных запретов на ввоз белорусской продукции.

Российская «дочка» белорусской продовольственной группы «Серволюкс» «Серволюкс Восток» приобрела на прошлой неделе за 164 млн руб. имущественный комплекс обанкротившегося подмосковного производителя мяса курицы «Загорский бройлер». Эта информация содержится в федеральном реестре сведений о банкротстве. Комплекс под Сергиевым Посадом станет первой производственной площадкой в России белорусской группы. В «Серволюксе» не ответили на запрос “Ъ”. Связаться с конкурсным управляющим «Загорского бройлера» не удалось.

«Серволюкс» с начала 2019 года искал пути локализации производства в России, сообщали тогда источники “Ъ”. По их информации, группу интересовали уже построенные предприятия среднего уровня. Под эти параметры подходит «Загорский бройлер». По оценке гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, мощность предприятия составляет 10–12 тыс. тонн продукции в год.

Основным владельцем «Серволюкса» считается белорусский бизнесмен Евгений Баскин. Группа объединяет 15 предприятий, основные мощности расположены в Могилевской области. По итогам 2018 года производство мяса птицы «Серволюксом» выросло на 9,8%, до 211 тыс. тонн (основной бренд «Петруха»), при этом 61% продукции компания экспортирует в страны СНГ, Юго-Восточной Азии. Также группа произвела 565 тыс. тонн кормов и компонентов, 20 тыс. тонн колбасных изделий и 26 тыс. тонн молока. Консолидированную финансовую отчетность группа не раскрывает.

По итогам 2015 года выручка «Загорского бройлера» сократилась на 25%, до 317,7 млн руб., чистый убыток составил 235,6 млн руб. В августе 2016 года Арбитражный суд Московской области ввел процедуру наблюдения, в феврале 2017 года компания была признана банкротом. По мнению директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, имущество было продано с небольшим дисконтом, так как большая часть оборудования приобреталась в 2007 году.

По оценке старшего советника Bain & Company Игоря Бучацкого, восстановить производство на «Загорском бройлере» можно в течение года, но при условии, что мощности были нормально законсервированы и не разукомплектованы. Локализация производства в России — попытка сократить риски в случае возможных временных запретов на поставку той или иной продукции из соседней страны, что в последнее время происходит регулярно, убеждены опрошенные “Ъ” эксперты. К белорусской курятине контролирующие службы в России могут предъявить претензии в любой момент. Так, в ноябре 2018 года Россельхознадзор запретил поставки мясной продукции в России с четырех белорусских предприятий из-за нарушений ветеринарно-санитарных норм. По словам Сергея Лахтюхова, в Белоруссии требования к мясу значительно ниже. Местные производители, продолжает эксперт, используют запрещенный в России кормовой антибиотик и не соблюдают сроки выведения ветеринарных препаратов, из-за чего к качеству экспорта регулярно возникают вопросы.

Российский рынок перенасыщен, «Серволюксу» придется конкурировать с крупными компаниями с сильными брендами: «Черкизово», «Мираторг» или «Продо», говорит Игорь Бучацкий. По данным Сергея Лахтюхова, промышленное производство мяса птицы по итогам 2018 года достигло 6,126 млн тонн, объем импорта не превышал 222 тыс. тонн.

Алексей Полухин