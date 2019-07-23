Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии. Это означает, что теперь именно он сменит на посту премьер-министра страны Терезу Мэй.

За господина Джонсона проголосовали около 92 тыс. сторонников, за его основного соперника действующего главу МИДа Джереми Ханта — около 46 тыс. человек. Выборы проходили в форме почтового голосования.

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После победы новый лидер партии сообщил, что завершит процедуру выхода Великобритании из Евросоюза («Брексит») до 31 октября. Господин Джонсон неоднократно заявлял, что выступает за выход Великобритании из ЕС без соглашение, если такового не удастся достичь до окончания октября.

24 мая британский премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке. Одной из возможных причин ее решения могло стать нежелание правительства поддержать представленный госпожой Мэй вариант сделки по «Брекситу».

Почему Борис Джонсон может оказаться прекрасным премьер-министром Великобритании — в публикации “Ъ”.