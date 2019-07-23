Комитет Госдумы отклонил поправку о праве направлять средства ФНБ на поддержку экспорта

Комитет по бюджету и налогам Госдумы отклонил поправку в Бюджетный кодекс, которой предлагалось разрешить правительству направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на экспортные кредиты после того, как они достигнут порога в 7% ВВП. Как сообщает ТАСС, решение об отклонении поправки было принято в связи с «несогласованности позиций заинтересованных ведомств».

Напомним, поправки были внесены ко второму чтению находящегося на рассмотрении Госдумы законопроекта, который касается внесения изменений в бюджетное законодательство. Они должны создать «правовые основания для предоставления государственных экспортных кредитов» из «избыточных» средств ФНБ. По расчетам ВЭБ.РФ, с которым консультируется правительство, остаток свободных средств ФНБ в 2020 году при текущих ценах на нефть превысит 8,9% ВВП. В 2021 году речь может идти о расходовании 1,5–2 трлн руб., что укрепит рубль более чем на 10% и увеличит рост ВВП на 1 п. п. 17 июля правительство одобрило поправки.

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