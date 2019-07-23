Ограбившего немецкого консула в Екатеринбурге приговорили к восьми годам колонии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к восьми годам колонии строгого режима Виктора Логачева, который ограбил консула-атташе генконсульства ФРГ в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе суда, мужчину признали виновным по ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

Ограбление произошло 25 октября 2018 года. В этот день немецкое консульство переехало из «Атриум Палас Отеля» в новый офис в БЦ «Высоцкий». Виктор Логачев вместе с сообщником (его личность не установлена) ждали консула у входной группы в бизнес-центр. Третий ждал грабителей за рулем белой Mazda СХ-5. По версии следствия, осужденный вырвал из рук консула сумку, в которой было около 2 млн руб. Выхватив деньги, он побежал к белому кроссоверу, где находился его сообщник.

Артем Гирш, Екатеринбург