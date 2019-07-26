Полю Ярушкину ждут в Петербурге в июле

19 июля в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Чувашия» мы рассказали историю шестилетней Поли Ярушкиной из Чувашии («Протоны против рака», Алексей Каменский). У девочки злокачественная опухоль головного мозга — анапластическая эпендимома. Полю уже прооперировали, опухоль удалили полностью, но раковые клетки еще сохраняются. Уничтожить их поможет протонное облучение. Эту дорогую терапию государство не оплачивает. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 520 800 руб.) собрана. Родители Поли благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 19 июля 37 185 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», ГТРК «Чувашия», «Волгоград-ТРВ», «Сочи», «Омск», а также 168 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 19 детям на 16 038 534 руб.