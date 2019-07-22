Французские и эстонские военнослужащие пострадали при теракте в Мали

Заминированная машина взорвалась у ворот французской военной базы в Гао на северо-востоке Мали, сообщил агентству AFP пресс-секретарь штаба французской армии полковник Фредерик Барбри.

На этой базе находятся французские военнослужащие, поддерживающие правительство Мали в рамках ведущейся с 2014 года операции «Бархан», миротворцы ООН и подразделения малийской национальной армии. Ранены французские и эстонские военнослужащие.

Предыдущее нападение на французских военных в Мали произошло год назад, 1 июля 2018-го, когда на улицах Гао террористы обстреляли патруль. Тогда погибли 4 мирных жителя, 11 человек были ранены, в том числе 4 французских военнослужащих.

Алексей Тарханов, Париж