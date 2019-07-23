Комиссия пошла в ход

Российскому рынку биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) меньше года, но борьба за клиента среди управляющих компаний уже обостряется. За обслуживание своих БПИФов «Газпромбанк — Управление активами» уже сейчас готов брать вчетверо меньше, чем другие компании за аналогичные продукты. В условиях растущей конкуренции и информированности инвесторов стоит ждать дальнейшего снижения комиссионных тарифов, считают участники рынка.

На Московской бирже 23 июля стартуют торги двумя облигационными БПИФами «Газпромбанк — Управление активами». На бирже уже торгуются паи семи биржевых фондов (четырех фондов акций и трех фондов облигаций), но в отличие от них новые фонды ориентированы на собственные индексы, рассчитанные управляющей компанией, а не на индикаторы известного индекс-провайдера. Портфель БПИФов будет состоять из корпоративных облигаций преимущественно первого эшелона и включает бумаги эмитентов с высоким кредитным качеством. Лимит концентрации на одно юридическое лицо или группу не превышает 8%. Маркетмейкером по этим инструментам выступает Газпромбанк.

Впрочем, новые фонды выделяются не столько своей структурой, сколько размером комиссии, которую будет взимать управляющая компания с клиентов. Она составляет всего 0,15% стоимости чистых активов (СЧА) в год, что в несколько раз ниже комиссий, которые взимают другие управляющие компании по аналогичным продуктам (0,52–0,6% за облигационные фонды, 0,6–0,8% — за фонды акций). По классическим открытым ПИФам комиссия составляет 1,5–4,5% СЧА. По словам начальника управления продаж и маркетинга «Райффайзен Капитал» Константина Кирпичева, для российского рынка 0,15% — это очень низкая комиссия. «Для того чтобы БПИФ стал рентабельным, достаточно зарабатывать 1–2 млн руб. в год. Но очевидно, что это не та экономика, которая может заинтересовать крупного игрока»,— отмечает господин Кирпичев.

Низкая комиссия может быть оправданна в крупном фонде со стоимостью активов несколько десятков миллиардов рублей за счет эффекта масштаба, считает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. Однако фонды таких размеров редки на российском рынке даже среди ОПИФов. На сегодняшний день из семи обращающихся БПИФов только у трех СЧА превышает 1 млрд руб. «Для привлечения такого объема средств среди розничных клиентов потребуются хорошо работающий маркетплейс и время, а размер комиссий имеет вторичное значение»,— отмечает Владимир Потапов. «Вполне возможно, что коллеги предлагают данный инструмент для покупки в портфели институциональных клиентов»,— отмечает Константин Кирпичев. Пока СЧА новых фондов составляет около 100 млн руб. «Выведенные на торги БПИФы в перспективе будут интересны в первую очередь нашим действующим и потенциальным клиентам из числа институциональных инвесторов, в особенности НПФ, поскольку состав БПИФов полностью учитывает законодательные требования как к инвестированию средств их пенсионных резервов, так и пенсионных накоплений»,— говорит гендиректор «Газпромбанк — Управление активами» Алексей Антонюк.

Вместе с тем на рынке ожидают снижения комиссионных тарифов. «В связи с ростом числа продуктов, конкуренции, информированности клиентов дальнейшее снижение комиссий неизбежно, так как размер вознаграждения является одним из конкурентных факторов борьбы»,— отмечает гендиректор «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева. Этому могут способствовать и регуляторные изменения. «Оптимизация законодательства позволит снизить расходы на обслуживание на 20%. Например, функцию спецдепа в БПИФах может вести Национальный расчетный депозитарий, где паи фондов и так хранятся»,— считает госпожа Кривошеева.

Виталий Гайдаев