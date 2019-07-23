Силовика ждали во дворе

Задержанный сотрудниками УФСБ заместитель начальника управления ФСИН по Самарской области Денис Шматов подозревается в получении взятки в размере 520 тыс. руб. По версии следствия, незаконное вознаграждение передавалось за способствование в силу должностного положения улучшению бытовых условий осужденных в исправительной колонии № 15. Областное СУ СК РФ возбудило дело п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В субботу замруководителя самарского УФСИН заключили под стражу. По мнению юристов, силовику грозит до 10 лет лишения ­свободы.

В пятницу сотрудники самарского УФСБ совместно с отделом собственной безопасности ФСИН по Самарской области задержали замруководителя областного УФСИН Дениса Шматова при получении им взятки в размере 520 тыс руб. во дворе дома на ул. Арцыбушевской в Самаре. Как сообщает региональное СУ СК РФ, руководитель ведомства в силу должностного положения должен был поспособствовать улучшению бытовых условий осужденных в исправительной колонии № 15. Областное СУ СК России возбудило дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В субботу суд избрал Денису Шматову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Первым о задержании силовика сообщил депутат Госдумы РФ по 158му самарскому округу, зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. «Срочно! С поличным при получении взятки задержан замначальника ГУФСИН Самарской области Д.Шматов»,— написал депутат у себя в «Твиттере».

По данным сайта УФСИН, Денис Шматов родился в 1978 году в Сызрани. Окончил Саратовский юридический институт МВД РФ. В уголовно-исполнительной системе служит с 1996 года. В 2011 году полковника Шматова назначили на должность начальника управления собственной безопасности ГУФСИН России по области. С 2016 года полковник является первым заместителем начальника регионального УФСИН России. Денис Шматов награжден медалями «За отличие в службе» III, II степеней, медалью «За усердие в службе» II степени, серебряной медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России» и золотой медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».

За последние два года это уже третье задержание высокопоставленного сотрудника регионального УФСИН. В августе прошлого года сотрудники областного УФСБ задержали при получении взятки в размере 300 тыс. руб. начальника исправительной колонии № 3 Андрея Гурьянова. По версии следствия, деньги передавались за оказание содействия в условно-досрочном освобождении отбывающего наказание в колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следствием возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). В декабре 2018 года при получении 1,5 млн руб. незаконного вознаграждения задержаны старший инспектор филиала областного УФСИН и член региональной Палаты адвокатов. По версии следователей, оба получили от фигуранта уголовного дела 1,5 млн руб. в обмен на обещание повлиять на решение Куйбышевского районного суда города Самары, а именно: назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Также в прошлом году осудили на 3,5 года условно бывшего старшего оперуполномоченного СИЗО № 4 УФСИН, майора внутренней службы Сергея Шоубу. По версии правоохранителей, в декабре 2017 года он получил незаконное вознаграждение на сумму около 100 тыс. руб. от заключенного СИЗО за общее покровительство и предоставление мобильного телефона и SIM-карты. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Самым громким стало задержание летом 2018 года представителя другого силового ведомства — заместителя руководителя регионального управления Росгвардии и сына покойного спикера Самарской губернской думы Виктора Сазонова — Дмитрия Сазонова. Как считает следствие, он на протяжении нескольких месяцев получал взятки от представителя ОПГ «Законовские». В этом году на Дмитрия Сазонова завели новое уголовное дело тоже за взяточничество. По версии следователей, взятка в размере 420 тыс. от представителя коммерческой организации полагалась за оказание давления на администрации бюджетных больниц и чиновников в части сохранения фотостудий в родильных домах города.

Как ответили „Ъ“ в региональном СУ СК, Денис Шматов арестован на два месяца. От других подробностей там отказались. В УФСИН также не стали сообщать о подробностях.

Как поясняют юристы, максимальное наказание за подобные преступления составляет до 10 лет лишения свободы. «Если речь идет о взятке в крупном размере, то на практике, как правило, уголовное дело заканчивается осуждением к реальному сроку. Иногда в таких делах в процессе расследования всплывают факты о совершении обвиняемым иных преступлений коррупционной направленности. В таких случаях окончательное обвинение может измениться с учетом новых эпизодов»,— говорит адвокат коллегии «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко.

Как добавляет руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская, избранная судом мера пресечения свидетельствует о тщательной подготовке служб безопасности к задержанию. «В противном случае суд бы не взял на себя ответственность, связанную с лишением свободы должностного лица»,— считает юрист.

Сабрина Самедова