Умершим гражданам платежки никто не отменял

В Ульяновской области с подачи прокуратуры вскрылась проблема учета проживающих в регионе граждан. Ведомство установило множество случаев начисления платежей за коммунальные услуги на выехавших или умерших граждан. В Региональном информационном центре отмечают, что после отмены прежних бумажных носителей актуальная информация о проживающих в регионе гражданах есть у миграционной службы УМВД, но она делиться ею не может по закону о защите персональных данных. Правительство региона в курсе проблемы, однако там пока не знают, как ее решить. Эксперты отмечают, что это проблема всех регионов России, и решать ее надо на федеральном уровне.

Прокуратура Сенгилеевского района Ульяновской области потребовала привлечь к ответственности должностных лиц регоператора по обращению с ТКО — компанию «Контракт плюс» (ООО), начислявшую плату за услугу по вывозу мусора умершим гражданам.

В прокуратуре „Ъ“ пояснили, что даже если рег­оператор не имел информации о смерти граждан, «это его вина», и он «должен был сам обеспечить бесперебойную систему получения достоверной информации». В «Контракт плюс» пояснили, что платежи начисляют не они, а региональный Расчетно-информационный центр (ООО «РИЦ»), но он «вынужден пользоваться старой базой данных, в которой не все данные точны». «А новой базы данных нам никто не передавал, хотя за два года до введения системы рег­операторов мы сообщали региональному правительству о возможной проблеме»,— сказал „Ъ“ исполнительный директор «Контракт плюс» Андрей Полежаев.

Заместитель директора РИЦ Наталья Волкова уверена, что «корни проблемы гораздо глубже». По ее словам, раньше существовали домовые книги, поквартирные и личные карточки, благодаря которым РИЦ, имея свой паспортный стол, актуализировал базу данных. «Но ситуация изменилась с ноября 2018 года, поменялся регламент миграционной службы, были отменены все домовые книги, и другие бумажные документы учета. Теперь все данные по населению находятся в электронном виде в миграционной службе УВД, но она не намерена делиться этой информацией с организациями ЖКХ. В результате у нас нет данных, и нам их неоткуда взять»,— сказал госпожа Волкова.

По закону госорганы и не должны передавать информацию, связанную с персональными данными граждан, коммерческим компаниям. Однако в РИЦ отмечают, что им «достаточно иметь только актуальную информацию о количестве проживающих граждан, но и это получать не удается». Кроме того, говорит госпожа Волкова, прошедшая «цифровизация» и новый регламент привели к проблемам в сделках с куплей-продажей квартир — после отмены бумажных носителей «миграционная служба МВД не дает нотариусам информацию о прописанных там гражданах, и человек может попасться на том, что купит жилье с прописанным там ребенком или инвалидом, у которых сохраняются права на это жилье». «Мы сообщили правительству региона о проблеме, но она не решена»,— сказала Наталья Волкова, заметив, что в Ленинградской области «сохранились паспортные столы, с которыми делится своей информацией миграционная служба МВД».

«Мы работаем в рамках действующего законодательства»,— ответили в УМВД на запрос „Ъ“, добавив, что не реже одного раза в месяц предоставляют данные о регистрации граждан главам местных администраций по формам, установленным Центральной избирательной комиссией.

«Считаю, что не были просчитаны последствия однажды принятого решения. Проблема есть, но как ее решить, пока не знаем»,— сказал „Ъ“ замминистра ЖКХ и энергетики Геннадий Антонцев, заметив, что намерен более плотно подключиться к поиску путей обмена необходимой ­информацией.

Получить комментарии от региональной Нотариальной палаты не удалось.

Руководитель СРО управляющих компаний НП «Симбирский дом» Григорий Николаев уверен, что «в век цифровизации вся эта информация о количестве проживающих граждан должна передаваться компаниям для расчета коммунальных услуг автоматически». «Между тем из-за отсутствия актуальной информации у нас есть квартиры муниципального фонда, где годами выставляются счета на выбывших или умерших граждан. Это проблема системная, и ее надо решать»,— сказал господин Николаев.

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ (НП «ЖКХ Контроль») Светлана Разворотнева отмечает, что выявленная ульяновской прокуратурой проблема «абсолютно федерального уровня», и с ней сталкиваются во всех регионах. «Отсутствие у поставщиков коммунальных услуг доступа к актуальным базам данных порождает не только ошибки в расчетах, но и проблему невозможности обращения в суд самих поставщиков коммунальных услуг, поскольку теперь положено указывать персональные данные потребителя. Недавно эта проблема обсуждалась на экспертном совете профильного комитета Госдумы. 20 июня в Госдуму внесен законопроект, предоставляющий поставщикам коммунальных услуг право запрашивать и бесплатно получать информацию о проживающих гражданах, но пока практика действий идет в противоположном направлении, и как на законопроект посмотрят другие участники процесса, неизвестно»,— сказала госпожа Разворотнева.

Сергей Титов, Ульяновск