За деревьями решили увидеть праздник

В Нижнем Новгороде изменена не только дата, но и концепция проведения Дня города. Решено не приглашать звезд шоу-бизнеса, а устроить вместо этого фестиваль фейерверков. Праздничные мероприятия пройдут не на центральных площадях районов, а в парках. На организацию праздника из городской казны планируется направить 10 млн руб. Эксперты уверены, что мэрии нужно тщательно продумать организацию, чтобы избежать массовой порчи зеленых насаждений и ущерба паркам.

После изменения даты празднования Дня города мэрия Нижнего Новгорода решила изменить и саму концепцию праздника. Как заявил на брифинге глава города Владимир Панов, после долгих споров о том, приглашать ли на торжество заезжих звезд или организовать на эти же средства фестиваль фейерверков, решение было принято в пользу второго варианта. Основной фестиваль фейерверков состоится вечером 17 августа: в акватории Волги планируется установить специальные платформы, с которых «будут запускать свои салюты» пять команд из Нижнего Новгорода, Костромы, Сергиева Посада и Королева. Кроме того, небольшие фейерверки будут организованы в различных районах города.

Также в городской администрации решили изменить традицию проведения основных праздничных мероприятий на площади Минина и Пожарского и перенести их с главной площади на реконструированную Нижневолжскую набережную. По словам заместителя главы администрации города Дмитрия Гительсона, на всем протяжении набережной от Канавинского моста до Гребного канала будет проходить восемь мини-фестивалей, в том числе фестивали городской рыбалки, квестов и реконструкций, барбекю-фестиваль и шоу воздушных шаров. Кроме того, будет организована площадка уличных театров, городской вернисаж, а на слияния Волги и Оки обещано проведение парусного шоу.

В районах города чиновники решили перенести всю программу праздничных мероприятий с традиционных площадей на территорию парков: Автозаводского, Сормовского, «Швейцарии», а также парков им. Пушкина и 1 мая. По словам господина Гительсона, в каждом парке в рамках единой концепции будут проводиться мастер-классы, танцы, конкурсы и игры для детей, молодежи и людей «серебряного возраста». В мэрии рассчитывают, что праздничная программа в парках привлечет многих нижегородцев.

Отвечая на вопросы “Ъ-Приволжье”, господин Панов не стал называть расходы, запланированные городской казной на организацию дня города, сообщив, что сумма будет «стандартной и аналогичной затратам» в предыдущие годы.

Позже в городском департаменте культуры уточнили, что из бюджета Нижнего Новгорода на празднование Дня города в 2019 году будет направлено 10 млн руб.

Кроме того, прорабатывается вопрос участия спонсоров в праздничных мероприятиях. Отметим, что в 2018 году празднование Дня города обошлось в 12 млн руб., а в 2017 году на эти же цели было направлено 18,6 млн руб.

Глава Нижнего Новгорода пообещал, что ко Дню города могут запустить некоторые из 13 фонтанов, восстановлением которых в настоящее время занимаются сотрудники дочерней фирмы нижегородского водоканала. Добавим, что весной в мэрии заявляли, что все 13 фонтанов должны быть восстановлены уже к концу июля, но потом сроки завершения работ были сдвинуты.

Решение о переносе праздничных мероприятий в парки вызывает определенные опасения у общественников. По мнению руководителя союза попечительских советов парков Марии Поповой, определенный запрос на празднование в парках у горожан есть, но мэрии необходимо приложить максимум усилий, чтобы при их проведении уменьшить негативное воздействие на сами площадки. «Когда проходит массовый праздник, несколько тысяч человек просто физически могут не уместиться на асфальтовых дорожках парка. В итоге могут быть затоптаны газоны и зеленые насаждения. Кроме того, урон зеленым насаждениям неизбежен при размещении рядом объектов торговли и общепита, а также при подвозе к ним продукции и ее разгрузке», — отметила Мария Попова.

По ее словам, наглядным примером этого стала пасхальная ярмарка в сквере на площади Горького весной 2019 года, когда проезд к торговым точкам был организован через зеленую зону. «В результате часть газона была просто уничтожена. В итоге мэрия, с одной стороны, получила деньги от организации торговли, с другой — бюджет понес определенный ущерб. Было уничтожено муниципальное имущество, на восстановление которого требуется выделение сотен тысяч рублей. Кроме того, администрация города получила еще и репутационный ущерб», — отметила Мария Попова.

Напомним, в мае 2019 года городская дума Нижнего Новгорода проголосовала за перенос празднования Дня города в Нижнем Новгороде с 12 июня на третью субботу августа. Тогда депутаты сочли необходимым, чтобы День города проводился отдельно и не был привязан ко Дню России. Кроме того, перенос даты был подкреплен выводами историков и архивистов о том, что Нижний Новгород, вероятнее всего, был заложен в августе (временем основания города считается 1221 год). Добавим, что дата празднования Дня города уже менялась в 2014 году. Тогда ее переносили с сентября на 12 июня, чтобы сэкономить бюджетные средства на совмещении с празднованием Дня России и избежать осенних дождей.

Андрей Репин