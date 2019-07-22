ЦБ предложил влючать в черный список нелегальных кредиторов

Банк России (ЦБ) предложил включать в черный список организаторов и бенефициаров финансовых пирамид, а также нелегальных кредиторов. По словам главы департамента противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке ЦБ Валерия Ляха, регулятор предложит рассмотреть поправки в действующее законодательство в ходе осенней сессии Госдумы.

«Мы предлагаем вернуться к обсуждению законодателями вопроса о необходимости дополнения списка лиц с отрицательной деловой репутацией, дополнив их организаторами и бенефициарами... финансовых пирамид и нелегальных кредиторов, в принципе "нелегалов" на финансовом рынке»,— сказал господин Лях журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Проблема действующего законодательства, по его словам, состоит в том, что сейчас список лиц с отрицательной деловой репутацией в основном состоит из тех финансистов, которые были в организациях с отозванной лицензией. Если организация изначально не обладала лицензией, а просто предлагала свои псевдоуслуги на финансовом рынке, ее руководителей в черном списке нет.

Также господин Лях сообщил о результатах проверок регулятора. Так, в первом полугодии 2019 года ЦБ выявил 1,024 тыс. нелегальных кредиторов, а также 154 финансовые пирамиды.

Кто и как зарабатывает на финансовых пирамидах в интернете, читайте в материале “Ъ” «Шире сеть».