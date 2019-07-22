The Washington Post: Huawei помогала КНДР развивать беспроводные сети

По данным американской газеты The Washington Post, которая ссылается на данные источников и внутренние документы компании, китайская технологическая компания Huawei Technologies тайно помогала Северной Корее создавать и поддерживать коммерческие беспроводные сети. Внутреннее расследование, посвященное этому, было опубликовано The Washington Post в понедельник.

По данным газеты, Huawei в течение по меньшей мере восьми лет сотрудничала с китайской государственной компанией Panda International Information Technology по нескольким проектам в КНДР. Как пишет The Washington Post со ссылкой на внутренние документы компании, оказавшиеся в ее распоряжении, Huawei поставляла базовые станции, антенны и другое оборудование, необходимое для запуска северокорейской телекоммуникационной компании Koryolink. По данным источников, сотрудники Huawei и Panda годами работали в Пхеньяне.

Если в оборудовании Huawei, поставляемом в Северную Корею, были американские комплектующие, то ее работа в КНДР может нарушать санкции США на ввоз туда оборудования с более чем 10% американских комплектующих. В самой Huawei заявили, что у компании «нет делового присутствия» в КНДР, но отказались отвечать на вопрос о том, работала ли компания в Северной Корее в прошлом.

Яна Рождественская