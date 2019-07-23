Акционерам начислят с продажи

Средства от продажи Новороссийского зернового терминала пойдут на погашение кредитов Новороссийского морского торгового порта (НМТП), инвестиционную программу и дивиденды. При этом на выплаты акционерам новороссийский порт готов потратить минимум 10 млрд руб. из 35,5 млрд руб., полученных от сделки. Будет ли выплачены всего 10 млрд руб. дивидендов по итогам 2019 года или же НМТП выделит на эти цели еще какую-то сумму, пока неизвестно. Однако сообщается, что указанные 10 млрд руб. обеспечат 0,54 руб. на акцию, или 6,8% дивидендной доходности.

Часть средств, полученных от продажи Новороссийского зернового терминала, НМТП направит на выплату дивидендов за 2019 год, сообщает «БКС Экспресс» со ссылкой на слова председателя совета директоров НМТП Рашида Шарипова. «Часть на дивиденды — десять (млрд руб.), потом частично мы погасим долг, частично мы решим что-то на инвестпрограмму либо на дивиденды»,— рассказал господин Шарипов. Десять млрд рублей, направленных на выплаты акционерам, дадут 0,54 руб. на акцию (доходность — 6,8%). Пока неизвестно, будет ли всего выплачено 10 млрд руб. по итогам 2019 г. или же предполагается, что обозначенная сумма станет чем-то наподобие «спецдивидендов», которые будут выплачены дополнительно к прибыли от основной деятельности порта.

Аналитики «БКС Экспресс» предполагают, что при оптимистическом развитии событий дивиденды НМТП за 2019 год составят от 0,75 руб. за акцию (доходность — 9,4%) до 1,44 руб. (доходность — 18%) с учетом вышеуказанных 10 млрд руб. Для этого необходим стабильный курс рубля до конца года, а также закрепление payout ratio на уровне 50% от чистой прибыли.

Как ранее сообщал „Ъ-Кубань“, ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и банк ВТБ в конце апреля сообщили о закрытии сделки по продаже принадлежащих НМТП долей в ООО «Новороссийский зерновой терминал». Актив был продан ООО «Деметра 1», подконтрольному ВТБ. Стоимость сделки составила 35,5 млрд руб.

За 2018 год общий размер дивидендов НМТП составит 14,8 млрд руб. Это 98,4% от чистой прибыли, что является рекордом для предприятия.

Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть». Грузооборот группы НМТП в 2018 году составил 140,2 млн тонн. Консолидированная выручка группы за 2018 год по МСФО составила $951 млн. Группа НМТП объединяет компании ПАО «НМТП», ООО «ПТП», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», ООО «ИПП», ООО «Балтийская Стивидорная Компания» и ООО «СФП».

Аналитик компании «Финам» Алексей Коренев отмечает, что включение в дивидендную массу сделки от продажи зернового терминала вызывает целый ряд вопросов. Дело в том, что дивиденды по закону выплачиваются исключительно из чистой прибыли. Продажа какого-либо актива не всегда может приводить к возникновению чистой прибыли, относящейся к акционерам. «Однако ряд исключений все же бывает. К примеру, могла возникнуть такая ситуация: в прошлом году акционерам были обещаны какие-то дивиденды, но в силу тех или иных обстоятельств физических средств на исполнение данных обязательств у компании не было. В этом случае продажа какого-то актива (в данном случае — зернового терминала) приводит к появлению денежного потока, который может быть распределен на выплату дивидендов на совершенно законных основаниях»,— отмечает эксперт, уточняя: поскольку в системе «СПАРК-Интерфакс» данные по операционной и финансовой отчетности компании за 2018 год пока отсутствуют, утверждать, что все было именно так, нельзя.

Андрей Ульченко